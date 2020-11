“En nuestro mar se cometen delitos de forma constante y sostenida”

Especial para La Nueva Mañana

A raíz de recientes revelaciones periodísticas emitidas en el programa ADN, a través de la señal televisiva C5N, sobre identidades constatables de embarcaciones en evidente estado de irregularidad documentaria que transitan y permanecen en aguas oceánicas bajo jurisdicción argentina de modo completamente irregular, se ha puesto sobre relieve el inmenso estrago doloso que se lleva a cabo por parte de una vasta flota -de variados embanderamientos- en perjuicio de la economía nacional. A la vez se expone una total falta de respeto a la soberanía argentina por parte de los estados saqueadores en nuestro Mar Económicamente Exclusivo (MEE).

Horacio Tettamanti es ingeniero naval. Fue subsecretario de Puertos y Vías Navegables en la última administración de Cristina Fernández. LNM tomó contacto con él a fin de obtener un panorama general del estado actual de latrocinio que padece Argentina en la zona sur de su plataforma marítima exclusiva.

Nuestro mar austral –según surge desde recientes investigaciones- está siendo azotado por un fuerte accionar delictivo en desmedro de nuestros intereses nacionales… ¿Cómo asume usted la situación? ¿Qué tipos de delitos se llevan a cabo en nuestro perjuicio?

- En nuestro mar se perpetran delitos varios, de forma constante y sostenida. Pescar en la zona de exclusión de un país ribereño es una infracción. En lo referente a Argentina tenemos la ley 24.093 (régimen federal de pesca) que prohíbe todo tipo de pesca en las aguas de nuestra zona económica exclusiva -la cual nace en Tierra del Fuego y termina en el frente marítimo del Río de la Plata. Lo que hay que tener en cuenta es que casi la mitad de nuestro mar económico exclusivo está ocupado por una gran potencia militar (Reino Unido) que despliega una protección -por la fuerza- para que pesquen otros países de modo ilícito, inclusive cobrándoles un canon. Claro que esto requiere la complicidad de los países de embanderamiento (España, Corea, China, EE.UU., Taiwán, etc.). Son varios los países que utilizan esta metodología de introducirse en nuestro mar sin derecho de pesca. Es evidente que, más allá de la pesca furtiva ilegal, pirata diría yo, se constataron delitos más graves que la infracción a ley pesquera, como el uso de banderas ilegales (por ejemplo, la de las islas Malvinas asumidas como territorio británico de ultramar -no reconocida por Naciones Unidas); esa es ya una infracción mucho más severa. Esa embarcación es ilegítima totalmente y no puede pescar con dicho embanderamiento en ninguna parte del mundo.

¿Existe una bandera representativa de las Islas Malvinas como parte del Reino Unido?

-Los habitantes de las Malvinas han desarrollado una bandera ilegal a la que quieren imponer como oficial para la navegación, y han enarbolado varios barcos con esa bandera. Esto no debiera ser tolerado por Naciones Unidas; pero en la realidad, navegan.

¿Puede darnos una idea sobre el modo en que la flota irregular soluciona los problemas de logística que presentan estas actividades delictivas?

-Estos delitos se perpetran al amparo militar que otorga Reino Unido y por el accionar cómplice del puerto de Montevideo. Si Montevideo no existiera, ese tipo de operaciones de pesca tan compleja, y que necesita una logística de gran magnitud, no se podría llevar a cabo. Lamentablemente Uruguay, de la boca hacia afuera, reconoce nuestra soberanía, pero en la realidad de los hechos…. les abre sus puertos libres (los cuales son también ilegales, porque los Tratados del Mercosur lo prohíben). Sin el accionar cómplice de Montevideo no habría pesca furtiva ilegal en nuestro mar austral.

Económicamente hablando… ¿en cuánto se calcula el daño que nos producen estas actividades ilegales?

-Las pérdidas son cuantiosas. Solo en pescado representan 2.000 millones de dólares al año. Pero en si le sumamos las pérdidas en la actividad portuaria, en fletes, en industria naval, de transporte marítimo, en soja que sale ilegalmente…. En total este modelo logístico pernicioso de saqueo nos arroja pérdidas por unos 10.000 millones de dólares al año.

¿Hay tráfico ilegal en la zona austral?

-Además del robo de nuestra fauna ictícola, el tráfico de armas está constatado. Se realiza de modo obsceno y descarado. Reino Unido ha instalado una gran base militar allí. Lo que llevan a cabo es, lisa y llanamente, una ocupación.

¿Cómo acciona nuestro país en defensa de sus derechos de soberanía sobre el mar sureño?

-Argentina, como consecuencia del accionar de esta potencia militar (Reino Unido), no puede usar las herramientas de que dispone para hacer cumplir la ley sobre la jurisdicción que le corresponde - la totalidad del Mar Económico Exclusivo (MEE)-; no existen dos estatus jurídicos distintos que discriminen el MEE argentino en Zona norte y Zona sur, hay un solo mar y una sola legislación, la 24.093.

¿Chile también presta servicios logísticos a las embarcaciones infractoras?

- En un menor grado esta flota pirata tiene apoyatura en los astilleros chilenos de Punta Arena. Chile y Uruguay son cómplices del atropello que perpetra el Reino Unido.

¿Cuál es el accionar de la ONU en atención a los delitos que llevan cabo en nuestro mar austral?

-Es evidente que Naciones Unidas es bastante laxa en el control de sus propias reglamentaciones, porque efectivamente esos tipos de barcos con banderas ilegales no deberían poder navegar -y menos aún pescar- en ningún lugar del mundo. Además debería ser un poco más rigurosa en sostener sus propias resoluciones -las cuales dicen que hasta tanto no se llega un acuerdo entre las partes (Argentina y Reino Unido en este caso) está totalmente vedada la posibilidad de la explotación de los recursos naturales del área en litigio-; con lo cual también mira hacia el costado en lo que refiere a esta política de expoliación y explotación ilegal de nuestros recursos legítimos, tanto pesqueros como hidrocarburíferos. Tanto la ONU como Argentina son bastante tibias y poco sólidas en sus reclamos, los cuales no dejan de ser testimonios superficiales que no obtienen repercusiones concretas.

¿El Mercosur participa de algún modo en los reclamos que nuestro país formula?

- Prácticamente no. Pasa que el Mercosur fue desarrollado a la luz de los criterios neoliberales de la década del 90. Y es evidente que la Argentina puso todo a cambio de nada. También es evidente que, en términos concretos -en lo que es tema marítimo, fluvial, portuario y de relaciones económicas internacionales- Argentina ha salido muy mal parada de todo esto. Tal vez sea de todos los socios del Mercosur el que mayores consecuencias negativas ha sufrido. Yo creo que es hora de poner las cosas en su lugar, especialmente el tratado de hidrovías, el cual debe ser reformulado porque las consecuencias sobre Argentina han sido devastadoras; y esto no es una opinión, basta ver cómo era la situación de Argentina antes de los 90, y cuál la actual.

¿Qué piensa usted que puede hacer Argentina para modificar las condiciones de esta piratería en nuestro perjuicio?

Es fundamental que Argentina canalice el Canal de Magdalena, que vincula directamente el Atlántico sur con la Cuenca del Plata, y que nos posibilita acceder al mar austral de modo soberano, por canales propios, permitiéndonos navegar hacia el sur; al contario del derrotero actual que nos obliga a navegar hacia el norte para vincularnos con un estado tapón que opera desde el puerto de Montevideo.

¿Puede vincularse el episodio del Ara San Juan con estas actividades delictivas?

Lo del Ara San Juan fue una doble tragedia, porque se perdió el que, tal vez, fuera el elemento militar más importante de nuestro país para la defensa - por su capacidad disuasiva. Y porque perdimos a nuestros 44 mejores soldados. Pero yo, hasta ahora, no veo una vinculación directa entre la tragedia y la piratería que nos azota.







“Durante el gobierno de Macri se perdió soberanía sobre nuestras aguas y puertos como nunca antes”

“El gobierno de Mauricio Macri no solamente relajó todo tipo de reclamos internacionales en lo pertinente a nuestra soberanía, sino que llegó al colmo de decir que las Islas Malvinas son un problema para Argentina porque son un déficit. Pero más allá de eso avanzó con algo que nunca antes la Argentina había avanzado, que es el autorizar a libro cerrado la canalización de las aguas profundas al puerto de Montevideo, lo que lo consagra como el puerto hegemónico del Atlántico sur y de la Cuenca del Plata. El puerto de Montevideo se alimenta con el Canal de Punta del Indio, que es un canal que financia el Estado argentino, y que es utilizado no solamente para desarrollar los puertos uruguayos sino que también para sostener otra actividad ilegitima: la exportación de granos argentinos sin la debida fiscalización de parte de nuestro Estado nacional. Así como digo que si no existiera Montevideo no habría pesca furtiva, digo que si no existiera Nueva Palmira no habría contrabando de soja; y si no existiera el Canal de Punta del Indio no existirían Montevideo y Nueva Palmira. Como se ve estamos en una situación en que la propia Argentina, por actos propios, habilita situaciones totalmente contrarias a sus intereses nacionales. Retomando, es evidente que durante el gobierno de Macri se perdió terreno en el ejercicio de la soberanía sobre nuestras aguas y puertos como nunca antes en los últimos treinta años. No había sucedido nada parecido desde las nefastas modificaciones de la década del 90 con la pérdida de la flota de bandera, puertos, etc.”, resaltó Tettamanti.



