Trabajadores de Senaf: "El despido de Piñero fue necesario pero no suficiente"

La semana pasada fue desplazado de su cargo en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, el secretario de Senaf, José Piñero, luego que saliera a la luz el abuso sexual sufrido por una niña de 11 años en la residencia Eva Perón, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Sin embargo, el aberrante caso fue la gota que rebalsó el vaso. Mucho antes, meses e incluso años, los trabajadores y las trabajadoras venían denunciando vaciamiento de la Secretaría, precarización laboral, persecución gremial, violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y una larga lista de etcéteras que de haber sido escuchados a tiempo, podrían, tal vez, haber evitado el horror que atravesó la niña víctima y sobreviviente de abuso.

En ese marco, el ministro Julián López le pidió la renuncia a Piñero, quien de acuerdo a fuentes oficiales, no solo habría ocultado el hecho, sino que además, una vez convocado a dar explicaciones sobre su accionar, no se habría presentado. En su carta de renuncia, difundida en distintos medios, el ahora ex secretario delegó responsabilidades en la cartera de López y se justificó manifestando que sus reclamos no fueron escuchados por la misma.

En ese marco, la Asamblea de Niñez, Adolescencia y Familia Córdoba (Trabajadores organizados en ATE e independientes) emitió este jueves un duro pronunciamiento donde destacó que la desvinculación de Piñero fue "necesaria" pero no "suficiente", y exigió que sean desplazadas todas las personas involucradas en el aberrante hecho. Además, enumeró una serie de reclamos.

"El despido de José Piñero, quien fuera titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia fue necesario pero no suficiente. En su carta de renuncia al gobernador Schiaretti, el ex funcionario blanqueó escandalosamente la falta total de presupuesto en SeNAF, manifestando que les niñes y adolescentes habían estado más de 20 días sin frutas y verduras, que habían llegado a estar sin carne, sin medicación, sin elementos de higiene personal en medio de la pandemia, sin ropa digna teniendo que recurrir a donaciones", destacaron.

A continuación, el pronunciamiento completo:

Los Trabajadores que integramos esta asamblea y nos encontramos hace varios años luchando por nuestras condiciones laborales y por la defensa de los derechos de los niños, niñas y jóvenes, nos sentimos en la obligación de pronunciarnos frente a la situación aberrante sucedida en la residencia Eva Perón que está a cargo del Estado Provincial y que ha tomado carácter público.

El despido de quien fuera titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia fue necesario pero no suficiente. En su carta de renuncia al gobernador Schiaretti, el ex funcionario blanqueó escandalosamente la falta total de presupuesto en SeNAF, manifestando que les Niñes y Adolescentes habían estado más de 20 días sin frutas y verduras, que habían llegado a estar sin carne, sin medicación, sin elementos de higiene personal en medio de la pandemia, sin ropa digna teniendo que recurrir a donaciones.

Hemos protestado frente al Ministerio de Justicia y pedido audiencia al ministro Julián López en reiteradas oportunidades planteando todas estas falencias. La última protesta fue realizada, justamente, una semana antes de que ocurrieran estos hechos lamentables y jamás obtuvimos respuesta.

Los hechos ocurridos dejan en claro la irresponsabilidad de los funcionarios, el encubrimiento y el vaciamiento de las Instituciones que deberían haber velado por los Derechos de niños, niñas y jóvenes de la Provincia de Córdoba. Esta situación es el resultado de años de nepotismo, nombramientos a dedo, falta de concursos y falta de estructura orgánica, que derivó en la designación de personal no idóneo como responsable de programas y residencias.

Consideramos que la medida adoptada no es suficiente sino son apartadas todas las personas que directa e indirectamente han tenido responsabilidad sobre estos hechos, no habrá un cambio real.

La partida anual presupuestaria destinada a SeNAF es a todas luces insuficiente. Mientras el estado provincial dilapida recursos millonarios en obras públicas faraónicas y pauta publicitaria en medios hegemónicos, los niños, niñas y adolescentes no tienen alimentos o elementos de higiene en las Residencias y Complejo Esperanza. Las transformaciones serias en la política de infancia deben verse reflejadas en las partidas presupuestarias destinadas a tal fin, y no solo en cuanto al dinero asignado sino a lo efectivamente ejecutado.

Trabajadores precarizados/as, explotación laboral, falta de trabajo comunitario en prevención, infancias libradas a la caridad de las familias y ONG’S sin el seguimiento correspondiente son las políticas que caracterizan al actual Estado Provincial y que hoy arrastran, no solo a una niña víctima de abuso, sino a todo un sistema de Protección que revictimiza y expone a los niños y niñas a la vulneración de derechos.

Les trabajadores exigimos:

Una inmediata investigación responsable y profunda, no sólo judicial sino también administrativa, que lleve al esclarecimiento de los hechos y al apartamiento de todos los responsables que, por acción u omisión, llevaron a desencadenar la situación de público conocimiento.

La implementación de proyectos institucionales y protocolos de actuación y cuidados en Residencias que prioricen y garanticen la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El retiro inmediato de los presos trasladados desde la UCA al Complejo Esperanza.

Un nuevo presupuesto anual para SeNAF que contemple las necesidades tanto de niños, niñas y adolescentes, como la estabilidad laboral del personal que se desempeña.

Creación de una mesa de diálogo y cese de toda forma de persecución sindical.

Reincorporación a sus puestos originales de trabajo de las trabajadoras despedidas y trasladadas por luchar durante la gestión de José Piñero.

Reincorporación de la delegada trasladada a su puesto original de trabajo.

Apertura inmediata de concursos para todos los cargos en las direcciones de programas y residencias.

Pase a Planta Permanente de Todes les trabajadores precarizades de SENAF

Reconocimiento de nuestras tareas como esenciales, insalubres y de riesgo, con la compensación económica y jubilatoria acorde a dicha condición.

Salario inicial en SeNAF equivalente a la canasta familiar elaborada por los trabajadores de ATE en el INDEC.

Exigimos una SeNAF en la cual puedan confluir distintas disciplinas en el diseño de puestos de trabajos, funciones y departamentos por área y en la que no impere el saber médico-legal como ocurre actualmente.

Las residencias a cargo del Estado Provincial deben transformarse en espacios amigables, seguros, de contención y protección. Casas donde los jóvenes puedan ser protagonistas, comprendiendo que la población que reside son niñas, niños y jóvenes cuyas trayectorias de vida han sido atravesadas por múltiples vulneraciones. Es necesario realizar un abordaje integral, comprometido con encontrar soluciones que paulatinamente logren la restitución de aquellos derechos que les han sido vulnerados.

En ese sentido solicitamos una vez más, la conformación de una MESA DE TRABAJO donde se escuche a los trabajadores, quienes tenemos propuestas y proyectos que exigimos sean considerados. Somos un colectivo de trabajadores activos, contamos con la experiencia y los saberes específicos, tenemos las ganas y el compromiso de cambiar esta realidad hoy trágica. Queremos ser parte de las soluciones, asumiendo las responsabilidades que nos competen como ciudadanos y trabajadores del Estado.