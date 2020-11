Buscan incentivar las economías regionales del norte cordobés

Más allá de los efectos claros que deja la crisis por coronavirus en Córdoba y Argentina, sin dudas el arco norte provincial es una de las zonas más desfavorecidas y con menor flujo de inversiones en comparación con el sur, sudeste y con la ciudad capital. Ese arco, simplificado en 10 departamentos, está incluido en un proyecto que busca a nivel nacional incentivar la producción, la inversión y, como consecuencia, la generación de empleo en el sector más desfavorecido y olvidado de Córdoba.

El proyecto, titulado “Régimen de Promoción para proyectos de inversión en la Región Norte-Noroeste de la provincia de Córdoba” fue elaborado por la diputada nacional Soledad Carrizo (Juntos Por el Cambio) y vuelve a tomar forma en estas semanas con su nueva presentación ante la Cámara baja y la posibilidad cierta de que cuente con el apoyo de los integrantes del bloque Hacemos Por Córdoba, que responden a Juan Schiaretti.

Objetivos

Como se lee en el texto de la norma, el objetivo es “promover el desarrollo económico, productivo y social de la región Norte - Noroeste de la provincia de Córdoba a través de un régimen de beneficios impositivos, aduaneros, económicos y de la seguridad social para titulares de proyectos de inversión productivos y de prestación de servicios a radicarse y desarrollarse en los departamentos provinciales de Cruz del Eje, Ischilín, Minas, Totoral, Tulumba, Sobremonte, Río Seco, Pocho, San Alberto y San Javier”.

“El proyecto tiende a visibilizar y crear una herramienta necesaria en una zona de la provincia que no muestra el desarrollo que tienen otros sectores. Estamos hablando de que, por ejemplo, el departamento Minas tiene el 25% de la población con necesidades básicas insatisfechas o sin conexión al agua potable. Se trata de los departamentos con menor población y son datos de la realidad, donde la gente vive en situación de emergencia constante y con parches, no con bases sólidas para invertir en la zona”, afirmó Carrizo a La Nueva Mañana.

Fundamentalmente, el proyecto se basa en cuatro pilares: la generación de fuentes de empleo para la población local; el fortalecimiento de la base productiva; la promoción del arraigo para evitar las migraciones; la utilización y desarrollo de parques industriales o zonas francas existentes en la región.

Aunque está sujeto a modificaciones, los principales “atractivos” del proyecto buscando llevar distintas industrias al norte cordobés están en la exención del Impuesto a las Ganancias por cinco años para la hacienda, la maquinaria agrícola, las prestaciones de servicios y el turismo. También se contemplan beneficios alrededor del IVA, de los costos de transporte y de la seguridad social; la exención del pago de derechos aduaneros para la importación de bienes destinados a la producción (hasta un máximo del 5% del valor de los bienes) y el pago por un año de la asistencia por desempleo que tenía una persona al momento de ser tomada por una empresa, completando con ese monto su salario final.

La diputada sostiene que mientras otras provincias como San Luis tuvieron distintas “reparaciones históricas”, el norte cordobés nunca gozó de beneficios ciertos a nivel nacional por el hecho de encontrarse dentro de una “provincia desarrollada”, pero con el eje en el centro y sur. “Por su topografía, el norte no puede desarrollar la soja que es el mayor commodity que tiene la provincia. Estamos lejos de la gran urbe y con pocas infraestructuras como para asentar a las industrias. Entonces, se necesita un apoyo especial que no va en contra de lo que ya realiza la Provincia, sino que lo complementa a nivel nacional”, sostuvo la legisladora y agregó: “Las pymes nos hablan de las asimetrías reales e históricas porque saben que no es lo mismo radicar una industria alrededor de Córdoba capital que a 150 kilómetros. Hay una petición para que los impuestos no sean solamente recaudatorios y tengan una mirada federal”.

Apoyo de JxC y posible adhesión de HxC

Dentro de Diputados, la iniciativa cuenta con la firma de los otros ocho cordobeses que forman parte de la alianza opositora. También se suman los otros representantes que conforman la totalidad del interbloque y según le adelantó Carrizo a LNM, se están tramitando reuniones con funcionarios provinciales que podrían sumar los votos de los cuatro diputados de Hacemos Por Córdoba. “Pudimos hablar con el ministro de Industria, Eduardo Accastello. Le di en sus manos el proyecto y le gustó porque acá no se trata de quien lo presenta. Estamos por concretar una audiencia, pero es necesario saber que la Provincia necesita este acompañamiento”, aseguró. De ahí en más, el objetivo está en conseguir el aval del gobernador Schiaretti para que inclusive genere un puente con el presidente Alberto Fernández y, en consecuencia, con el oficialismo en el Congreso.

“No importa quien lo presente, lo importante es que se haga porque va a ser útil para crear políticas a largo plazo que realmente le cambien la vida al norte de la provincia”, finalizó Carrizo.

