Aborto legal: amplio respaldo a la presentación del proyecto en el Congreso

Tras el anunció del presidente Alberto Fernández, quien anunció el envío de un proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ante el Congreso, referentes políticos y organizaciones manifestaron su apoyo a la decisión.

"Hay un compromiso político por parte del Gobierno nacional en construir un Estado presente, que acompañe a todas las mujeres, sea cual sea la decisión que tomen, y garantice el acceso a la salud", afirmó la titular del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

A su vez, reconoció además la importancia del plan de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia que también fue adelantado por el mandatario nacional.

Hoy es un día histórico. Desde el Poder Ejecutivo, enviamos al Congreso dos proyectos de ley que persiguen un objetivo común: acompañar y proteger a todas las mujeres y otras personas gestantes, siempre y en todas las circunstancias. pic.twitter.com/6XTB9I6u0T — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) November 17, 2020

“Estos dos proyectos de ley que estamos enviando al Congreso de la Nación son complementarios y promueven una mayor justicia social e igualdad de oportunidades, amplían derechos y establecen que el Estado debe acompañar a las mujeres en sus decisiones, cuidando sus vidas y su salud de manera integral. Tenemos la obligación de cuidar la integridad física de las mujeres en todos los casos, evitar muertes por abortos clandestinos y acompañar a todas aquellas que desean continuar con sus embarazos y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, para que puedan cumplir con su deseo de maternar y que ellas y sus hijos e hijas cuenten con el acompañamiento de un Estado presente”, explícito la ministra.

Por su parte, la diputada Gabriela Estévez aseguró que la iniciativa oficialista es “un enorme reconocimiento a la marea verde que pide por el aborto legal, seguro y gratuito".

El proyecto de aborto está en el congreso 💚💚 Un enorme reconocimiento a la marea verde en este día de las militancias. Que alegria compañeres, este año SERA LEY!!! pic.twitter.com/2sGXh1SwxL — Gabriela Estévez (@gabiestevezok) November 17, 2020

"Las muertes por abortos clandestinos no paran, 39.000 personas gestantes ingresaron este año en hospitales públicos con problemáticas vinculadas a abortos clandestinos, sin contar a todas esas personas que no llegan a la guardia de un hospital. El aborto no es simplemente una cuestión de salud pública, también lleva inmersa una discusión profundamente atravesada por la justicia social. Por eso es urgente y necesario que sea ley cuanto antes", agregó.

La diputada por el PTS, Myriam Bregman, también se manifestó en relación al proyecto y aseguró: "Con la persistencia de nuestra lucha llegamos hasta acá; con lucha podremos conseguir que esta vez se apruebe; y con lucha lograremos que se implemente el aborto legal, seguro y gratuito que reclamamos con el pañuelo verde como bandera".

Con la persistencia de nuestra lucha llegamos hasta acá; con lucha podremos conseguir que esta vez se apruebe; y con lucha lograremos que se implemente el aborto legal, seguro y gratuito que reclamamos con el pañuelo verde como bandera #SeraLey 💚💜#AbortoLegal2020 pic.twitter.com/okyT4bKt1w — Myriam Bregman (@myriambregman) November 17, 2020

La legisladora cordobesa Maru Acosta señaló, a su turno, que "la apertura del debate por el aborto legal es una nueva conquista". "Es una nueva conquista de quienes luchamos hace años y de quienes nos comprometemos a luchar hasta su efectiva implementación. ¡Vamos por una ley sin objeción de conciencia ni injerencia de instituciones retrógradas!", resaltó.

La apertura del debate por el #AbortoLegal2020 es una nueva conquista de quienes luchamos hace años y de quienes nos comprometemos a luchar hasta su efectiva implementación. ¡Vamos por una ley sin objeción de conciencia ni injerencia de instituciones retrógradas!#SeráLey 💚 pic.twitter.com/thINftidIh — Maru Acosta #NiUnaMenos (@maruuacostaaok) November 17, 2020

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, sostuvo por su parte que “el presidente Alberto Fernández cumple los compromisos asumidos en su campaña electoral y ante la Asamblea Legislativa. Propone un debate respetuoso y democrático”, destacó a través de Twitter.

El presidente Alberto Fernández cumple los compromisos asumidos en su campaña electoral y ante la Asamblea Legislativa. Propone un debate respetuoso y democrático#QueSeaLey https://t.co/nNxIIOgyKV — Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) November 17, 2020

También, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió a respaldar el proyecto del Ejecutivo. “Cumplir el contrato electoral fortalece la democracia. Por eso enviamos al Congreso los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan de los 1000 Días. Cuando ampliamos derechos somos una sociedad mejor”, argumentó.

Cumplir el contrato electoral fortalece la democracia.



Por eso enviamos al Congreso los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan de los 1000 Días.



Cuando ampliamos derechos somos una sociedad mejor.#QueSeaLey pic.twitter.com/7ifP2z5Jxt — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) November 17, 2020

Amnistía Internacional Argentina también expresó su posición al respecto y reclamo por el debate urgente a nivel legislativo. "El mundo mira a la Argentina. Los derechos de las mujeres y niñas ya no puede ser postergados. El aborto legal es una cuestión de salud pública y de derechos humanos", interpeló la organización.

¡El mundo mira a la Argentina!



📢 @DiputadosAR y @SenadoArgentina: los derechos de las mujeres y niñas ya no puede ser postergados.



El #AbortoLegal es una cuestión de salud pública y de #DerechosHumanos.



💚 #AbortoLegal2020, sin más demoras.

✊ #QueSeaLey pic.twitter.com/TMt2w61nEi — Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) November 17, 2020

Noticia relacionada: