Rayos Laser: La canción sin fin

Rayos Laser, el trio integrado por Tomás Ferrero, César Seppey y Gustavo Rodriguez lanzó este viernes su cuarto disco, El Reflejo. En medio de un proceso en que la banda quedó al borde de la separación, los cordobeses se reencontraron y unieron fuerzas para despacharse con un disco que vuelve a poner a la canción por sobre cualquier otro recurso estilístico. Pop de guitarras al frente y canciones que desafían al desamor. Un puñado de letras y melodías que invitan a mirar para adelante, justamente cuando el mundo se dirime entre lo que fue y lo que puede llegar a ser, reinvención mediante.

Dos años después de Un regalo tuyo, el tercer disco del año 2018, Rayos Laser parece haber vuelto a aquella forma de trabajar con la que sacudieron de modo refrescante a la anquilosada escena de la música argentina de comienzos de la década de los 2010. Diez años después, la apuesta por un sonido orgánico y emocionalmente clásico se impone por sobre los que hasta hace poco parecían ser los cánones incuestionables de una época que todavía no sabemos si terminó o va cambiando de piel a la sombra del parate general de la música en vivo.

A los adelantos que se fueron conociendo desde junio de este 2020, se sumaron otras seis canciones, entre las cuales ya aparece otro corte de difusión. Con la aparición del disco agregaron un video clip dirigido por Iván Pierotti (Elefante Diamante) y protagonizado por Celeste Cid.

Un reflejo de vos y de mí, la canción en cuestión, puede funcionar incluso como una excelente síntesis de El Reflejo, en el que los Rayos Laser retoman algunos de los elementos más celebrados de sus primeros discos, cuando los impulsos creativos lograron torcerle el brazo a los tiempos de la industria e imponer condiciones de trabajo hasta ese momento inéditas. "Volví a cantar/ esa canción que dice: "El tiempo cabe en tu reloj"/ Volví a creer/ La libertad me mata/ y siento que me hace bien", dicen, explicitamente, en Ya me hiciste mal.

“Cantamos en la noche que nunca fue/ viajamos en el tiempo/ la música nos hace bailar/ hoy cuesta pero puedo intentarlo”, canta en el último corte un Tomás Ferrero que, a lo largo de las ocho canciones que integran el material parece volver a encontrar su mejor registro como interprete y afianzar su perfil como hacedor de canciones imbatibles.

El disco, grabado en pleno aislamiento entre mayo y septiembre, salió editado por Geiser - PopArt. Suma entre los colaboradores a Francisco Alduncin en baterías, a Gabriel Pedernera en guitarras, y a Lucas Martí, que había sido un protagonista en el primer adelanto del trabajo (Más fuerte), haciéndose cargo también de coros y baterías.

Iván Pierotti tuvo en sus manos el arte de la portada y Ezequiel Kronenberg se sumó a la co-producción del material que fue mezclado por Eric Wisgikl, el propio Kronenberg y Gabriel Pedernera.