Un taxista cordobés devolvió a un pasajero un maletín con 500 mil pesos

#Cordoba Taxista devolvió un maletín con 500 mil pesos que olvidó un pasajero. Se trata de Gonzalo Loza, que no dudó en buscar al dueño del dinero. "Lo que no es mío lo devuelvo. El hombre me agradeció y me regaló 10 mil pesos. Me tomé franco y me comí un asadito".@Cadena3Com pic.twitter.com/GWqnWP1Urp