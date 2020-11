Ginés González García aseguró: "Le tengo mucho miedo al verano"

"Hasta que no tengamos la vacuna y una buena cantidad de gente vacunada, el riesgo va a seguir", advirtió el Ministro. - Foto: NA

"Le tengo mucho miedo al verano. No me gusta atemorizar a nadie, pero cuidado. El riesgo existe", expresó el miércoles por la noche el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en el programa "A dos voces" por la señal de cable TN.

El funcionario nacional se mostró "preocupado" por la circulación sin barbijo en la vía pública, y manifestó que mucha gente cree que el problema en torno al coronavirus ya pasó. "Esto no es así, como lo demuestra, por ejemplo, la segunda ola de contagios en Europa", explicó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que exista un rebrote en el verano, soltó: "Ahí no me animaría a decir". Y agregó: "Creo que cuando se rompió el compromiso y el comportamiento social empezaron a aumentar los casos y las muertes. Y eso puede pasar, no lo quiero vaticinar".

Además, manifestó que "la película todavía no terminó" y remarcó: "Veníamos relativamente bien hasta fines de agosto, principios de septiembre, que por agobio o cansancio social no hubo más ASPO".

En un pedido a la sociedad, Ginés dijo que "cuando uno flexibiliza las medidas como aislamiento, tiene que ajustar las medidas como distanciamiento o barbijo porque tiene más riesgo".

"Hasta que no tengamos la vacuna y una buena cantidad de gente vacunada, el riesgo va a seguir", advirtió.

Respecto a las vacunas, indicó: "Pensé que iba a aparecer un medicamento antes de la vacuna. Estamos negociando con cinco. Es muy positivo lo que sabemos de la vacuna rusa".

Después de señalar que "esta vacunación será la más grande de la historia argentina" y que apunta a que se vacunen 28 millones de personas, informó que "la va a pagar el Gobierno y será gratis para la gente".

Noticia relacionada: