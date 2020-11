Rossi: “La Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas nació para conspirar”

La presentación en sociedad de una Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas fue criticada este miércoles por el ministro de Defensa Agustín Rossi, quien señaló que el agrupamiento “nació para conspirar”.

En un extenso hilo en la red social Twitter, el santafesino y titular de la cartera nacional señaló que la organización integrada por retirados de las armas “se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes”.

Además de señalar algunos de los antecedentes de cada uno de los integrantes de la autodenominada Mesa, Rossi se ocupó de remarcar que “todos los militares retirados integrantes de esta Mesa han sido beneficiados por el blanqueo dispuesto por nuestro gobierno. Los retiros van desde $ 200.000 a $ 230.000, habiendo tenido un promedio de aumento de $ 50.000 el último mes. Pero de esto no se habla”.

Por otro lado, dijo que “el mejor aporte que pueden hacer los retirados de las ffaa es apoyar a los militares en actividad, que están haciendo y obteniendo logros que nunca se habían podido alcanzar”. “Y si no quieren hacerlo, al menos no entorpezcan, no conspiren”, completó.

A continuación, el posteo completo: