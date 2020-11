Patricia Bullrich viajó a Córdoba con pasajes del Senado de la Nación

El viaje del pasado fin de semana de Patricia Bullrich a la ciudad de Córdoba para encabezar la manifestación opositora que se convocó "en defensa de la Justicia", habría sido costeado por los pasajes que tiene a su disposición la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado, según dio a conocer este martes la periodista Rosario Ayerdi.

đŸš¨Patricia Bullirch viajó a Córdoba para participar de una marcha y actividad partidaria con pasajes del Senado de la Nación. No, Patricia Bullrich no es senadora... pic.twitter.com/LviD32gtnX — Rosario Ayerdi (@rosarioa) November 10, 2020

La información apareció durante la jornada del martes y generó una catarata de críticas por parte de sectores enfrentados al PRO y Juntos por el Cambio que cuestionaron la utilización partidaria del beneficio del que goza la parlamentaria cordobesa en la Cámara Alta, precisamente por ser una representante del distrito que la eligió para cumplimentar con dicha tarea.

La llegada de Bullrich a la Capital, incluso, había generado algunas rispideces en el armado local de la alianza que gobernó el país entre el 2015 y el 2019, que se habían puesto de manifiesto cuando el legislador radical Dante Rossi cuestionó a la ex ministra de seguridad. Lo llamativo en aquel momento, a finales de la semana pasada, fue que las críticas del radical no fueron dirigidas al hecho de que Bullrich llegase a Córdoba en medio de un serie de disposiciones sanitarias que restringen la circulación sino que Rossi expuso argumentos que contrariaban directamente las razones de la convocatoria. "Cuando la Corte aceptó el Per Saltum por los casos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, para Bullrich había justicia, y ahora que no les gustó el fallo marchan", había señalado.

Que los pasajes emitidos por el Congreso sean cedidos por diputados y senadoras para terceros no es algo que llame la atención, ya que eso está permitido según el reglamento de las Cámaras. Lo que se cuestiona en estos casos es que la utilización de dicho recurso en pos de una manifestación partidaria. Según señala el portal El Destape, "tradicionalmente los senadores distribuyen sus pasajes entre personas de bajos recursos de sus provincias para que puedan venir a realizarse un tratamiento en Buenos Aires o porque necesitan realizarse una operación que por su complejidad no se puede llevar a cabo en su pueblo o ciudad".

Según publica ese portal, con los fondos del Senado de la Nación también se habrían subido al vuelo AR 1504 de Aerolíneas Argentinas dos asesores personales de la actual presidenta del PRO: Leonardo Neumann y Sergio Koltan.

Vale recordar que, por la pandemia, el uso de transporte de larga distancia, tanto aéreo como terrestre, está reservado para trabajadores esenciales.

Noticia relacionada