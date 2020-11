OPINIÓN

Es un grito que sale desde lo más profundo del corazón maradoneano de quien escribe estas líneas. Ya basta, por favor, dejen en paz al Diego. Sus bolsillos ya están llenos, tengan misericordia.

La sensación que nos queda es que lo están usando. ¿Cómo puede ser posible que mientras estaba yendo a la clínica su entorno publicaba en Instagram acerca de los cigarrillos? Ni vergüenza ya tienen. ¿Cómo puede ser que le bloqueen el celular al Negro Enrique? Ni su historia conocen.

Se me hace muy difícil hacer periodismo cuando el tema es él, el tipo que más alegrías nos dio a los argentinos con una pelota de fútbol; y me hago cargo, me es muy difícil. Pero también nosotros, periodistas e hinchas, admiradores o fanáticos, dejémoslo en paz.

