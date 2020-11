La Corte mantendrá de manera provisoria a los jueces cuestionados por el Gobierno

La Corte Suprema de Justicia determinó esta tarde que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi permanezcan en sus cargos hasta que el Consejo de la Magistratura designe nuevos magistrados para esos puestos.

En un fallo que salió tras una votación 4 a 1, el máximo tribunal definió la situación de los jueces de la Cámara Federal, según indicaron fuentes judiciales a NA. En tanto, el caso del magistrado Germán Castelli se resolverá el próximo jueves.

“La decisión se funda en la mayoría integrada por Maqueda, Lorenzetti y Rosatti y, de modo concurrente, por Highton. En minoría y disidencia votó Rosenkrantz”, informaron voceros judiciales.

Los jueces afectados por la decisión presidencial iniciaron una estrategia legal que incluyó un pedido para que la Corte Suprema tomara el tema y dirimiera la cuestión. En una primera instancia, el máximo tribunal habilitó la discusión del per saltum –una vía excepcional– y dispuso que los magistrados continuaran en los cargos objetados hasta tanto se definiera la cuestión de fondo.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández consideró esta tarde que "usar jueces para perseguir opositores no fue una buena idea" del Gobierno anterior y llamó a diputados a tratar su proyecto de reforma judicial para "garantizar el Estado de Derecho".

"Usar jueces para perseguir opositores no fue una buena idea. Presionar a gente para que se arrepienta e involucre a otros no fue una buena idea. Eso no es el Estado de Derecho. Eso es un mal uso de las instituciones de un Gobierno de turno", indicó el mandatario.

