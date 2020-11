Etchecolatz tras negarse a declarar: “Yo no maté, yo batí en combate"

El represor Miguel Etchecolatz se negó este martes a ser indagado por el Tribunal Federal Oral 1 de La Plata, que lo juzga por delitos cometidos contra casi 500 víctimas alojadas en 3 centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, por considerar que debe ser juzgado por un tribunal militar.

"Yo no maté, yo batí en combate, que es distinto", dijo este martes Etchecolatz al momento de ser indagado por el TOF 1 de La Plata.

"¿Ante quién voy a declarar? Ustedes no tienen autoridad para actuar. Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar. Hay mucho para declarar de esos acontecimientos que pusieron en peligro a la Patria pero no lo puedo hacer ante ustedes", afirmó al negarse a declarar.

El Tribunal juzga desde el pasado martes al represor por los secuestros, torturas, abuso sexual y homicidio cometidos en los centros clandestinos conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno.

A través de una videoconferencia desde el penal donde se aloja, Etchecoltaz, expresó que en esa época "ocurrió una guerra y lamentablemente en una guerra, con mucho dolor, todo tiene su motivo".

"¿Ustedes creen que estarían ahí de haber triunfado los jóvenes idealistas que pretendían tomarlo todo? Serían fusilados por ser integrantes de la burguesía!, y el que habla también", afirmó, y aseguró: "Defendí las instituciones, nada más".

El TOF, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, comenzó en esta jornada a indagar a Etchecolatz y otros 17 represores, entre ellos al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart y al ex médico policial Jorge Antonio Berges.

