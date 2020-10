Feliz cumpleaños, Diego: una reliquia maradoneana en Córdoba

Especial para La Nueva Mañana

Tener una camiseta que perteneció a Diego Maradona es todo un honor para los coleccionistas de artículos deportivos y más sobre los que se dedican a poseer casacas históricas. Un honor que no es fácil de acceder y más cuando esas vestimentas deportivas son de los primeros tiempos del “Pelusa”.

Por tal motivo, cuando a Leandro Fowler le llegó la caja desde Jujuy pasó un tiempo hasta animarse a abrirla. Habían pasado muchos días tratando, primero, de constatar que fuera original, que tuviera los detalles que confirmaran que había sido usada por Maradona; después tratar de convencer a aquel ex futbolista para que se lo vendiera, y luego, con la confirmación, esperar a que llegue hasta su hogar.

Y cuando se animó a abrirla fue más fuerte que él. Cosas que sólo el más fabuloso futbolista que pisó estas tierras puede lograr.

Leandro abrió la caja, quitó la bolsa y se quedó contemplando por varios minutos esa camiseta azul y oro, mientras, sin darse cuenta, derramaba lágrimas de emoción.

La dejó colgada. Le revisó nuevamente todos los detalles. La medida del número “0”, las manchitas de humedad por el paso del tiempo, la felpa fina de esa época. No había dudas, era original. Y siguió colgada varios minutos más. Él la miraba, no lo podía creer. Se le erizaba la piel cada vez que volvía a dirigir la mirada hasta esa camiseta mangas largas usada por Diego Armando Maradona en 1981.

Y llegó su pareja.

- Mirá, mirá, mirá lo que me llegó –le dijo entusiasmado, sin ni siquiera saludarla. La llevó hasta la habitación. Y fue más fuerte que ella. También se emocionó y se le escaparon lágrimas de emoción. Simplemente, Maradona.









Los detalles de un coleccionista

“La camiseta la conseguí en julio de 2019. Me enteré que la tenía un señor, ex jugador de Altos Hornos Zapla. A este ex futbolista se la había regalado Abel Alves, que fue compañero de Maradona en 1981”, relata el coleccionista en diálogo con La Nueva Mañana.







Fowler narró cómo hizo para darse cuenta que no era un “fake”, sino algo original. “Cuando me la mostró corroboramos todos los detalles, autenticidad, estaba impecable. Era talle 40, y Maradona, en esa época, usaba talle 40 en camisetas mangas largas. En mangas cortas usaba 42.

Le vi todos los detalles que hay que ver, porque es muy difícil autentificar, pese a que parece una camiseta sencilla. Hay que ver la medida del número ‘0’, el vértice del ‘0’, esa una característica más importante, el número tiene una medida especial, además va en la misma medida que el ‘1’. Después el detalle de la felpa, es una felpa semifinita, inigualable. Suelen salirle marquitas amarillas por el lapso del tiempo... Maradona usaba talle 40, lo corroboré con camisetas de coleccionistas que le compraron a jugadores que cambiaron camisetas con Diego. Lamentablemente no tengo el partido en el que la usó...”, contó el cordobés.

- ¿Qué te genera tener una camiseta que usó Maradona?

- Realmente no la manipulo tanto, casi no le saco fotos, está en un estado impecable que es muy difícil querer manipularla. Es la camiseta más importante de mi colección. Esta camiseta me genera dar un paso adelante o estar en otro nivel dentro del coleccionismo de artículos deportivos. Es estar en Primera. Además siendo yo un fanático de su mejor socio (Claudio Caniggia) es muy fuerte tener una camiseta de Maradona, que usó en Boca en 1981. Tocarla es impresionante. Y también es ubna revancha, porque supe tener antes una camiseta que usó Maradona en el Napoli y la tuve que vender. Desde ese momento me propuse conseguir una de él en Boca. Hacía mucho que la estaba buscando y sabía que conseguirla era estar en otro nivel. Es una reliquia tan grande que te impacta visualmente.

