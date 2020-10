Femicidio vinculado en Córdoba: "El varón lloraba porque quería ver a su papá"

La madre del niño asesinado y de la nena gravemente herida en Capilla del Monte dijo que temía que su ex pareja le hiciera algo a ella pero no a sus hijos.

Este miércoles, un femicidio vinculado en Capilla del Monte sacudió a todo el país. Un hombre, Gerardo Javier Reyna, mató a su hijo de 10 años e intentó asesinar también a su hija de 6, dejándola gravemente herida.

Brenda, mamá de los pequeños, contó cómo fueron los momentos previos al brutal episodio de violencia de género, donde el femicida atacó a sus hijos. La mujer detalló que el hombre no aceptaba la separación y que en distintas oportunidades había ejercido violencia de género contra ella.

“Él insistía en volver conmigo; estábamos hace casi 11 años. Yo decidí quedarme en Chilecito y hacer mi vida allá. Él me pedía que trajera a los chicos, porque los quería ver, al igual que el papá de él, que siempre fue muy bueno con mis hijos como abuelo", contó a Cadena 3.

“Decidí traerlos para que los vea, porque el varón lloraba porque quería ver a su papá. Él me decía que si me perdía a mí, perdía todo. Yo decidí traer a mis hijos. Él insistía todos los días que volviéramos, y le decía que no, porque les hacía daño a mis hijos", agregó.

La mujer señaló que los pequeños "estaban contentos los dos", y que el varón le comentaba "que el papá le había arreglado la bici". “Él me decía que le diera otra oportunidad, y le dije que no, porque primero teníamos que arreglarlo con terapia. Se acercó hoy al camión donde hace el reparto y dijo que quería hablar conmigo. Le dije que sí, pero que en la casa de mi mamá, para sentirme más segura", acotó.

"Tenía miedo que me hiciera algo a mí, no a mis hijos. Mis nenes me mandaron un audio y me decían que lo atendiera. Le dije que por qué metía a los hijos, que no tenían nada que ver, y me llegó una foto del nene todo cortado", añadió.

Noticias relacionadas: