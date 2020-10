Vieri sobre Messi: "Es un mago, cuando se retire tiro la TV"

El ex delantero elogió al astro de Barcelona, comparando su juego con el personaje de Rowling. Dejó en claro que dejará de ver fútbol una vez que la "Pulga" abandone la actividad

Lionel Messi recibió una lista enorme de elogios desde su debut en Barcelona, pero pocos se asemejan al del ex delantero italiano Christian Vieri, quien se rindió a los pies del delantero argentino y lo comparó con un mago. En verdad, con el mismísimo "Harry Potter", el protagonista de una serie de novelas fantásticas escritas por la autora británica J. K. Rowling.

"Es un mago, es el Harry Potter del fútbol y cuando deje de jugar, tiro mis televisores. Ya no trabajaré en la tele, veré Netflix, eso es suficiente, porque cuando se retire, no habrá nada más que ver. Cuando tienes un número 10 así, es una locura. Es una pena que no haya aficionados en el estadio, deberían ver a un equipo como este", declaró Vieri, comentarista en CBS Sports, en una entrevista con Antena.

🗣️ Christian Vieri se rindió a los pies de Lionel Messi tras el triunfo de Barcelona ante Juventus por la Champions: "Es un mago, es el Harry Potter del fútbol y cuando deje de jugar, tiro mis televisores.... pic.twitter.com/4Cdo3ninjF — TyC Sports (@TyCSports) October 29, 2020

En cuanto al inicio de la era de Ronald Koeman, sobre todo por el triunfo ante Juventus (2-0) en Turín por la segunda fecha de la Champions League, el ex Inter, Milan, Lazio, Juventus, Atlético de Madrid, entre otros equipos, destacó: "Fue un Barcelona increíble, no hubo partido. Pudieron haber marcado seis o siete goles fácilmente. Jugaron muy bien".

A diferencia de su primera imagen post pandemia, el 10 del Barcelona dio una asistencia, marcó un gol de penal, estuvo conectado, metido y corrió todas hasta el minuto final, sin Josep Maria Bartomeu a cargo de la presidencia de la institución.

