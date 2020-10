Presentaron una denuncia penal contra la legisladora Patricia de Ferrari

La Agrupación Julio Maier del Frente Grande presentó una denuncia penal contra la legisladora Patricia de Ferrari, tras sus desafortunados dichos en la red social Twitter.

La referente cordobesa hizo referencia a la vuelta de los “Falcon verdes” para “impartir justicia” en el marco de la toma de tierras por parte de diferentes organizaciones encabezadas por Juan Grabois.

Al respecto, el abogado Horacio Viqueira comentó que “hay una clara instigación a la comisión de delitos o apología del crimen, ya que ella de alguna manera, promovió mediante ese texto, la aplicación de la metodología del uso de los Falcon verdes para, entre comillas, impartir justicia”.

Viqueira afirmó que la publicación es agravada por el hecho de que la emite una persona que además de legisladora es politóloga: “Lo que está diciendo lo dice a sabiendas de la gravedad de sus expresiones”, argumentó en declaraciones a Radio Universidad.

Los dichos de De Ferrari generaron gran descontento en todo el arco político. Uno de los primeros que salió a contestarle a Ferrari fue el ex Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quién luego de un hilo argumental respecto a las razones por las cuales el Estado de Derecho está asegurado en la República Argentina, se preguntó "si su pregunta no es una expresión de deseo". "Ojalá que no, usted está en una banca elegida por el pueblo y la democracia", advirtió.







“Usar el símbolo macabro de los Falcon verdes para ironizar es algo absolutamente repudiable y una falta de respeto a las víctimas del terrorismo de Estado", dijo por su parte la legisladora Luciana Echevarría al referirse al tuit de De Ferrari. "No es casual que la autora sea una legisladora y alta dirigenta de la UCR, un partido que sancionó las 'leyes del perdón' por la que cientos de genocidas quedaron en libertad", arremetió.

Desde Hacemos por Córdoba pidieron sancionar a la legisladora: “Esta frase utilizada por la legisladora constituye no solo una provocación a todas las víctimas y familiares de la nefasta dictadura cívico militar, sino que además denotan un grado de irresponsabilidad por parte de quien la empleó, ya que de este modo y al banalizar sucesos que rememoran la época más triste y oscura de nuestra historia se banaliza también el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo y los Organismos de DDHH y eso no lo podemos ni debemos permitir” destacó la legisladora Nadia Fernández.

Noticia relacionada: