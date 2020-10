Familiares piden descomprimir Bouwer: "Queremos nuestras familias vivas"

"Estamos pidiendo que se revean las situaciones, no estamos pidiendo que se abran las puertas". - Foto archivo

Familiares de los internos en el penal de Bouwer volvieron a protestar frente a Tribunales II para pedir que "se descomprima" la cárcel ante la creciente cifra de detenidos contagiados de coronavirus. "Queremos nuestras familias vivas", indicaron.

Este miércoles, también se lleva adelante una protesta en Cruz del Eje y Monte Cristo en concordancia con el reclamo. En Córdoba, denuncian que es la tercera vez que se convocan afuera de Tribunales y "ha sido en vano". "Las cárceles del país se van sumando a esto, somos familiares que pedimos que se revean las situaciones", explicaron a La Nueva Mañana desde Tribunales II.

La semana pasada se confirmaron dos muerte por Coronavirus dentro del penal de Bouwer. Una de las víctimas fatales fue un hombre de 76 años, que se encontraba internado en el Hospital San Roque por una neumopatía aguda. El hombre había sido internado el 30 de septiembre. Por otro lado, también se confirmó la muerte de otro detenido de 56 años, quien estaba internado también en el San Roque, donde fue derivado por una insuficiencia respiratoria y luego diagnosticado por Covid positivo.

Con estos últimos datos, en la cárcel de Bouwer se confirmaron 50 casos activos de Covid-19 y un total acumulado de 169 presos contagiados.

"Pedimos que descompriman las cárceles, que los fiscales revean la posibilidad de que algunos detenidos puedan tener la prisión domiciliaria, sobre todos los que son población de riesgo", indicaron las familias y piden que "fiscales y jueces activen los mecanismos" que habiliten alternativas que preserve la salud de los detenidos.

Consultados por este medio, desde el Servicio Penitenciario de Córdoba, indicaron que "se trabajó desde el minuto uno en medidas y protocolos en conjunto con las autoridades sanitarias", además aclararon que "se realizó relevamiento de personas de riesgo y de manera permanente se pone en conocimiento a las autoridades judiciales sobre la situación epidemiológica".

Sin embargo, los familiares siguen denunciando que "no se tomaron las precauciones correspondientes" cuando se esparció el virus entre los internos. "Hace siete meses que no vemos a nuestros familiares, desde que empezó todo esto. En su momento, el Servicio Penitenciario dijo que no iba a haber visitas porque supuestamente nosotros íbamos a llevar el virus, siendo que los internos se terminaron contagiando por la misma gente que trabaja allí", cuenta Claudia que llegó esta mañana a Tribunales y pide que se consideren las prisiones domiciliaras para personas de riesgo.

"Una vez infectados, algunos chicos estuvieron tirados en los pasillos de los pabellones, a los cuales sus propios compañeros les ponían paños de agua fría. No tienen insumos ni medicación", relata la mujer y agrega que "las medidas que tomaron fueron solo los traslados a otros sectores de las cárceles u otros penales".

"Las sociedad no sabe lo que está pasando adentro de las cárceles. El Gobernador en lo último que piensa es en los presos y ahora están a la deriva. Nosotros nos entrevistamos con el director de Bouwer y él mismo nos dijo que esto se les fue de las manos", expresaron los familiares.

"Hay un montón de factores que la sociedas no sabe, y directamente se juzga al interno", dice Claudia y agrega: "No queremos que nos devuelvan a nuestros familiares en bolsas negras, como ya ha pasado en muchas ocasiones".

"Estamos pidiendo que se revean las situaciones, no estamos pidiendo que se abran las puertas. Queremos que sigan vivos", cerró.

Noticia relacionada: