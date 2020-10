Los fondos provinciales al SEP, otra vez eje de las denuncias opositoras

El manejo de los fondos provinciales volvió a ser foco de la discusión propuesta por la oposición en la vigésima sesión de la Legislatura de Córdoba.

Esta vez, la controversia estuvo centrada en el Programa 108 que ejecuta la Secretaria General de la Gobernación y que está destinada a la “ayuda directa a la comunidad”. Según lo establece la descripción del propio programa, "es una herramienta directa del Poder Ejecutivo que permite acudir en forma rápida en ayuda a la comunidad, como la disposición gratuita o no reintegrable de fondos, cuando esta se enfrenta a coyunturas especiales e imprevisibles que requieran apoyo y auxilio mínimo e inmediato para poder ser superadas”.

Del total de 39.270.000 pesos presupuestados para el ejercicio 2020, sólo han sido devengados hasta el momento 18 millones destinados al Sindicato de Empleados Públicos según el Art´91 de la Ley 7233. De esos 18 millones devengados, 11 ya han sido pagados.

“Este año venimos escuchando la súplica y hemos visto llorar y conmoverse delante nuestro a diferentes actores del sector empresarial, privado y cultural, entre tantos otros. Para todos ellos, esta Legislatura votó el año pasado 21 millones más que están disponibles a partir de este programa, pero ninguno de esos fondos fue entregado”, advirtió en la sesión María Rosa Marcone.

“Según lo informa el portal de transparencia, el único que se benefició es el SEP. En todo momento, esta asignación nos pareció excesiva. En este año de extrema necesidad, nos parece que esta forma de ejecución en nada se condice con la preocupación por los más necesitados que eran la primera preocupación de quienes hoy ejercen el poder”, señaló la representante de Encuentro Vecinal Córdoba.

En la misma línea argumentativa se ubicó la referente de Juntos por el Cambio, Patricia De Ferrari Rueda. “Llama la atención el criterio para las prioridades que tiene el Gobierno de la Provincia de Córdoba cuando no tenemos salud, estamos complicados con los incendios, estamos complicados con la educación, próximamente será un problema la falta de agua, y nos damos el lujo de dar al SEP la friolera de 18 millones de pesos”, disparó la ex diputada nacional.

“Todo lo que se pagó es para el SEP que, al igual que todos nosotros, son un grupo privilegiado que sigue cobrando su sueldo. A ese sindicato que nuclea a miles de trabajadores y trabajadoras, este Gobierno le giró 11 millones de pesos. A todo el resto, incluso a los que se mueren de hambre, que no han recibido ni un peso y que en muchos casos vienen todos los miércoles a la puerta de la Legislatura, este Gobierno no les giró nada. Y lo que más duele es que la ley los habilita a hacerlo”, señaló en su momento el radical Marcelo Cossar.

“¿Con quién habla el Gobernador? ¿A quién recibe? Díganle la verdad, díganle que no es el SEP el que necesita la plata. Hay muchos que la están pasando mucho peor y que a ellos les tienen que girar la plata”, aseguró desde su banca el ex vice intendente capitalino, que definió la situación como “indignante”.

La respuesta por parte del oficialismo vino desde la banca del legislador Adrián Scorza. “La partida corresponde a un aporte que el Gobierno realiza todos los años al SEP y a la UPS en base a una ley del año 1985 que prevé un aporte mensual por parte de Gobierno provincial al sindicato”. “El SEP puntualmente tiene más de 18 mil afiliados y 26 delegaciones en toda la provincia en donde se llevan a cabo numerosas actividades culturales, recreativas, deportivas y, sobre todo, atiende a la salud y educación de esos afiliados”, afirmó Scorza.

“Estas partidas están contempladas por el Presupuesto aprobado para el año 2020 por lo que no corresponde el cuestionamiento a su ejecución”, dijo el representante de Hacemos por Córdoba que aclaró también que “puede que el resto de las partidas no tengan la misma dinámicas, continuidad y frecuencia respecto a sus ejecuciones, pero recordamos que la ejecución presupuestaria no es lineal”. “Eso no quita que en el transcurso de lo que resta del año no se ejecute la totalidad de esas partidas”, aseguró.