Presentaron un hábeas corpus por la situación de la población carcelaria

La legisladora por el MST, Luciana Echevarría, presentó un habeas corpus correctivo y colectivo para exigir la protección de la población carcelaria en el contexto de coronavirus, a raíz de los recientes brotes informados y la ausencia de medidas estatales.

“Tanto el informe de la ONU en 2018 como el recientemente elaborado por la inspección del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, son elocuentes respecto del sistema penitenciario cordobés: en las cárceles se violan sistemáticamente los derechos humanos de las y los internos. La sobrepoblación, el hacinamiento, la falta de higiene, la imposibilidad de acceder a la atención de la salud, dan cuenta de un sistema penitenciario que está muy lejos de cumplir una función de reinserción social. Si a esto le sumamos el ingreso del coronavirus a la mayoría de los establecimientos carcelarios estamos realmente al borde del colapso”, remarcó como parte de los argumentos de la presentación.

Por otra parte, Echevarría destacó que “la salud y la integridad física de los internos es absoluta responsabilidad del Estado, ya que ellas no pueden satisfacer por su propia cuenta necesidades básicas esenciales para el desarrollo de una vida digna”.

“De más está decir que no pueden salir a comprar un barbijo o disponer del uso de alcohol en gel, si no es a través del Sistema Penitenciario. Por eso de los brotes en las penitenciarías, los contagios y posibles muertes por coronavirus el único responsable es el Estado. La respuesta del ejecutivo es nula, la Comisión de Seguimiento para Internos Carcelarios no está funcionando. Por todo esto presentamos este habeas corpus para que se tomen todas las medidas tendientes a proteger a la población carcelaria en este contexto de extrema vulnerabilidad”, sentenció.

