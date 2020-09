“Pepe” Mujica anticipó su retiro de la política por cuestiones de salud

El ex presidente uruguayo sostuvo adelantó que dejará su banca en el Senado de ese país a causa de una enfermedad inmunológica crónica. "Amo la política, pero más amo la vida", afirmó.

"Tengo que estirar los minutos que me quedan", insistió el ex mandatario uruguayo. - Foto: Miriam Campos - LNM.

El ex presidente uruguayo José Mujica anticipó este domingo que está dispuesto a dejar su banca en el Senado y retirarse de la política por problemas de salud. El referente latinoamericano hizo el anuncio luego de presentarse a votar en los comicios comunales que se llevan a cabo en el país vecino.

"Estoy por una pasarela, por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica", argumentó Mujica al anticipar su próximo abandono de la banca en el Senado y su decisión de retirarse de la actividad política.

"Es lógico que la política obliga a relaciones sociales, y me tengo que cuidar (entonces) no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro y sería un mal senador", consideró, según consignan diario El País y el portal La Red21.

Mujica indicó que debido a su enfermedad no podrá darse una vacuna contra el coronavirus en el momento en que salga y agregó: "Yo pensé que esto era una gripecita que pasaba y no es una gripecita, me parece que es como el Sida, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto".

Reiteró que dejará su bancada en el Senado. Se especulaba con que lo haría en octubre, y respondió: "Si puedo lo voy a hacer antes". "Voy a dejar la banca. Amo la política, pero más amo la vida. Y tengo que estirar los minutos que me quedan", insistió en diálogo con los medios.

