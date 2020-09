Concejales aprobaron la Inclusión Integral Trans-No Binarie en Villa María

La iniciativa no sólo legisla sobre la inclusión laboral para el colectivo Trans, sino que también incluye al No Binarie, y abarca otros aspectos como Salud, Vivienda y Educación.

En la tarde de este jueves se aprobó en el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa María la ordenanza de Inclusión Integral Trans-No Binarie.

El proyecto fue presentado por la Coordinación de Derechos Sociales, Género y Diversidades a cargo de Melina Mosquera Díaz, dependiente de la Secretaría de Inclusión Social y Territorio a cargo de María Celeste Curetti de la Municipalidad de Villa María, y es el resultado del trabajo conjunto con las organizaciones que integran la "Mesa de la Diversidad Carlos Jáuregui", integrada por: Varones Trans VM/VN, No binaries Peronistas, AMMAR, TransMutantes Asamblea Abierta No Binarix, Villa Maria Diversa, Orgulloses LGBTIQ+, Mala Junta, la Secretaría de Diversidad del PJ Villa Maria y Putos Peronistas Villa María.

A través de esta ordenanza se busca la inclusión real y plena de personas trans y no binaries, no sólo en el ámbito del trabajo, sino también en Salud, Vivienda y Educación. La iniciativa constituye un avance en el ámbito legislativo, ya que diferencia de los proyectos del ámbito nacional o provincial, no sólo legisla sobre la inclusión laboral para el colectivo Trans, sino que también incluye al colectivo No Binarie, y abarca otros aspectos como Salud, Vivienda y Educación.







En relación a esto, Alan Nicolina Ferreyra, secretarix provincial de No Binaries Peronistas e integrante de la Asamblea Abierta No Binarix TransMutantes mencionó: "Hoy Villa Maria dio una muestra muy rotunda de verdadera inclusión. La inclusión no sería plena sino incluyera a lxs compañerxs No Binarixs. En este sentido ha sido un proyecto pionero, que viene a saldar viejas demandas de la comunidad Trans y No Binarie, no sólo en lo que respecta al trabajo, sino también a Vivienda, Salud y Educación."

"Estoy profundamente conmovida, soy una sobreviviente -por ser una personas trans que superan la expectativa de vida de apenas 35 años-. He militado por la igualdad de derechos y oportunidades desde muy joven. Es un sueño que hoy se materializa en esta ordenanza maravillosa, sobre la que seguiremos militando hasta lograr su efectiva implementación", dijo al respecto la trabajadora social y activista LGBTIQ+ María Alejandra Navarro, Coordinadora de la organización Villa María Diversa.

Por su parte, Belén Rapela, secretaria general de AMMAR Villa María y referente trans de la Secretaría de Diversidad del PJ local mencióno: "Estamos muy contentas, esperábamos con optimismo la aprobación de esta Ordenanza, por el actual contexto de ampliación de derechos que estamos viviendo. Queríamos que el trabajo sexual para las compañeras trans sea una elección y no un destino obligatorio. Estamos muy agradecidas con Melina y Celeste, como así también con el Intendente Pablo Rosso. Hoy tenemos mucho que festejar, por el reciente decreto presidencial sobre el cupo laboral trans, y la aprobación del cupo en las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación. Esta ordenanza es mucho más completa y amplia, sabemos que será de mucha ayuda para nuestra comunidad (trans) y también para les compañeres no binaries. Esto no fue magia, es el fruto de la vocación política de todo el Peronismo de continuar ampliando derechos".







