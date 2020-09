UTS realizará una nueva jornada de protesta en reclamo salarial

La Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) convocó a una nueva jornada de protesta que se llevará adelante el lunes 21 de septiembre, en reclamo de una compensación salarial y por mejores condiciones laborales.

Desde el gremio remarcaron que la situación de la actividad continúa siendo crítica y que es urgente avanzar con una solución a las demandas de los trabajadores, en el contexto de pandemia actual.

"Luego de las protestas policiales en Buenos Aires, el Gobierno de Schiaretti se apuró a otorgar preventivamente un aumento del valor de la hora adicional a la policía provincial, mientras a las y los trabajadores de la salud nos niega hasta el derecho básico de tener paritarias para el sector. No se puede negar que la remuneración de los agentes de policía es muy baja. Pero no se puede responder con un sí automático a ellos mientras se relega al resto de los trabajadores estatales y en particular a los y las de salud, primera línea frente a la pandemia", comunicaron desde UTS a través de un comunicado que se dio a conocer en horas del mediodía de este viernes.

El próximo lunes, fecha en la que se conmemora el Día de la Sanidad, la UTS realizará una jornada de protesta por la recomposicipon salarial, el aumento de personal, testeos sistemáticos para coronavirus a todo el personal de salud, control de las y los trabajadores sobre los protocolos, y reconocimiento del personal de salud, primera línea frente a la pandemia.