El arco político repudió la protesta policial frente a la Quinta de Olivos

Referentes de todo el arco político nacional rechazaron, a través de las redes sociales, la protesta que llevan adelante los efectivos de la Policía Bonaerense frente a la Quinta de Olivos.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratificó su posicionamiento en relación a las protestas que llevan adelante los efectivos en el marco del conflicto salarial y afirmó que “no es ético aprovechar la pandemia para profundizar las crisis”.

El diputado nacional por Buenos Aires, Leandro Santoro, pidió por su parte que todos los actores democráticos salgan a condenar la manifestación policial frente a la quinta de Olivos". "Todos comprendemos el legítimo reclamo salarial de la fuerza, pero también sabemos lo peligroso que es mantener una paritaria armada rodeando al presidente de la Nación”, tuiteó.

A su turno, la titular del Inadi, Victoria Donda, sostuvo que “no puede haber grieta ni fisura en esto". "Lo que están haciendo en Olivos algunos agentes de la Policía Bonaerense es inaceptable. Todo el arco político debe repudiar y condenar esto. La democracia no puede ser extorsionada”, sentenció.

El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá calificó la medida de fuerza como una acción de sedición. "La policía es un cuerpo de civiles armados, preparados para proteger a los civiles desarmados. La legitimidad de pedir un aumento salarial deja de ser tal cuando esa condición se usa para extorsionar al Estado. Eso es sedición, argumentó.

La diputada del PTS, Myriam Bregman, rechazó el reclamo policial y afirmó que no es una protesta de trabajadores. "No nos olvidemos que esos que reclaman tienen que decirnos dónde están, qué pasó, qué les hicieron a Julio López, Miguel Bru, Luciano Arruga, Facundo Castro, Andrés Núñez... No son trabajadores. Si ellos ganan, no ganamos todos. Empoderarlos solo fomenta su violencia criminal".

El diputado Mario Negri reivindicó, por su lado, que "un reclamo laboral de quienes deben trabajar por la seguridad de los argentinos es legítimo, pero es inaceptable que su canal de expresión sea una manifestación de los uniformados ante la Quinta de Olivos". "No se puede poner en jaque las instituciones democráticas de ese modo", despachó en su cuenta de Twitter el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados.

En esa misma línea, el diputado Facundo Suárez Lastra remarcó que "la Quinta de Olivos no es el lugar donde el personal de la policía de la Provincia de Buenos Aires debe hacer sus reclamos". "Este accionar genera incertidumbre y preocupación. No es el momento, el lugar ni el modo", completó.

El dirigente social líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, convocó para esta noche a una marcha de apoyo al Gobierno en medio de las masivas protestas de la Policía Bonaerense que desataron una crisis institucional. A través de Twitter, el referente del MTE y de Utep citó a los ciudadanos a concentrarse bajo la consigna "paz y democracia" y pidió expresamente que se movilice "con velos, distancia social y barbijo".

La CGT también salió a cuestionar la protesta de efectivos de la Policía Bonaerense y advirtió que "la pandemia y la difícil situación económica no pueden justificar la insubordinación". Si bien la central obrera consideró que existe un "legítimo reclamo" de los uniformados por sus salarios y condiciones laborales, planteó que cayeron en un "exceso que atenta contra el normal funcionamiento de las instituciones". "La desigualdad social, la pandemia y la difícil situación económica no pueden justificar la insubordinación de la fuerza policial", planteó la entidad a través de un comunicado.

