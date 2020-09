Movypark: opositores piden que funcionarios respondan ante el Concejo

Cuatro de los seis bloques opositores del Concejo Deliberante presentaron un pedido para que los secretarios de Movilidad Urbana y Economía, en forma conjunta, asistan al recinto a responder sobre Movypark.

El pedido fue realizado por el edil Juan Pablo Quinteros conjuntamente con los bloques Fuerza de la Gente que preside Olga Riutort, Córdoba Cambia que preside Juan Negri y Evolución presidido por Rodrigo De Loredo. Amparados en el artículo 66° de la Carta Orgánica Municipal, solicitan información a los secretarios Marcelo Mansilla y Guillermo Acosta respecto al dinero de los usuarios depositado en la app de estacionamiento medido y la efectiva rescisión del contrato.

Entre los puntos que tiene la solicitud (8756/C/20) de los concejales se encuentra también saber si efectivamente el Ejecutivo municipal "intimó a la UTE Movypay SA y Plusmobile Communications S.A (CUIT 33-71571497-9) para que informe el estado y detalle de las cuentas de los usuarios del servicio de estacionamiento medido al 9 de marzo de 2020".

Los ediles piden conocer "las acciones llevadas a cabo por el municipio para informar a los usuarios del sistema de estacionamiento medido que los saldos a favor de los mismos se encontraban a disposición para proceder a su reintegro"; la "cantidad de usuarios a los que les fuera restituido los saldos a favor, así como el monto total reintegrado a la fecha por el municipio" y "en caso de haberse depositado los fondos al Municipio y que este no hubiera restituido suma alguna a los usuarios, los motivos de tal decisión".

"No deja de resultar llamativo que el municipio jamás haya puesto esta situación en conocimiento de los usuarios y simplemente se limite a informar por los medios que 'los saldos serán acreditados en horas de estacionamiento'. Aún más llamativo resulta que funcionarios municipales indiquen, también por medios periodísticos, que el dinero no pudo ser reembolsado debido a que Movypark no acompañó la "base de datos". En este punto cabe destacar dos cuestiones, la primera es preguntarse cuál fue el recaudo que tomó la Municipalidad. La segunda es como, sin base de datos con la información detallada y precisa, conocen fehacientemente si el monto de dinero depositado por Movypark se compadece con la realidad de los saldos no utilizados", dijo Quinteros.

