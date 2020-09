A un mes del asesinato de Valentino Blas Correas, su familia pide justicia

Este domingo se cumple un mes de aquella madrugada del 6 de agosto, en la que Valentino Blas Correas fue asesinado en manos de la Policía de Córdoba. Hasta el momento, ya son cinco los policías que se encuentran detenidos en el marco de la causa que investiga el fiscal José Mana.

Su madre, Soledad Laciar, recordó a su hijo de 17 años a través de un sentido mensaje que publicó en las redes sociales. "Hace un mes me estaba enterando de la peor noticia que me podía dar la vida. Te prometí que no iba a descansar hasta hacer justicia. Prepárense. Va a caer hasta el último responsable", expresó.

Y agregó: "Te amo hijo. Y te extraño cada segundo de mi vida. Se que ya volaste alto... muy alto, porque estabas lleno de luz. Y así te recuerdo".

Detalles del caso

Por la muerte del joven de 17 años, se encuentran detenidos, hasta el momento, cinco efectivos de la Policía de Córdoba. La policía Wanda Esquivel, está acusada por encubrimiento agravado; y Lucas Gómez y Javier Alarcón, imputados de "homicidio calificado en grado de tentativa" se suman a la lista de aprehendidos. Se suman a la lista Yamila Martínez y Sergio González, quienes están imputados por “omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado”.

La Fiscalía confirmó que la bala que terminó con la vida de Blas pertenece al arma policial que se encontraba en posesión de Gómez.

Por otro lado, tres subcomisarios, identificados como Walter Soria, Jorge Galleguillo y Enzo Quiroga, también fueron imputados por “omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento en libertad”.

Además se dispuso la imputación de Enzo Finot, de la División Motocicletas de la Policía, por lesiones leves calificadas tras comprobar que había golpeado y maltratado a Juan Cruz, el conductor del Fiat Argo donde se trasladaba Blas Correas.

Vale recordar que tres empleados administrativos del Sanatorio Aconcagua fueron imputados por el presunto delito de "abandono de persona" tras el hecho ocurrido el pasado 6 de agosto en la ciudad de Córdoba.

Cambios en la cúpula policial

Apenas un día después del asesinato de Blas Correas, el Gobierno de de Córdoba dispuso el relevamiento de una buena parte de la cúpula provincial de la fuerza. El Ministerio de Seguridad dispuso asignar la Dirección General de Seguridad Capital a la comisaria mayor Liliana Rita Zárate Belletti para cumplir las funciones, en reemplazo del comisario mayor Gustavo Piva.

Además, también fueron removidos de sus cargos los hasta hoy subdirectores de las Zonas Norte y Sur de la Capital, comisarios mayores Rubén Turri y Gonzalo Cumplido, respectivamente.

Ruidazo en las redes por Blas

Los familiares de Blas Correas convocaron a un ruidazo desde las 19 horas en memoria del joven. Con el hashtag #JusticiaPorBlas, solicitan a la comunidad que acompañen el pedido de justicia.

"Si todos juntos hacemos esta especie de ruido a la misma hora podemos juntos lograr un cambio y seguir haciendo que el pedido de justicia por mi hermano, y porque esto no se repita, sea posible. Espero tu apoyo, y que hagas llegar este mensaje a todo aquel que quiera apoyarnos. Muchas gracias", publicó la mamá de Blas a través de Facebook.

