La ciudad de Córdoba sumará 39 nuevos barrios y actualizará otros 223

Luego de su tratamiento y posterior aprobación, al menos por mayoría simple, el Concejo Deliberante convertirá en ordenanza la oficialización de 39 barrios en la ciudad. De esta manera, Córdoba contará con 560 polígonos demarcados, casi uno por cada kilómetro cuadrado que compone el ejido municipal más grande del país (576 km2). Además, la iniciativa contempla una primera actualización para 84 barrios y futuros cambios para otros 139. Un trabajo que no se realizaba desde 1983.

Se trata de una modificación al proyecto original 6150-E-17, que fue presentado en 2017 durante la segunda intendencia de Ramón Javier Mestre, pero nunca fue tratado en sesión por los ediles. De hecho, desde el por entonces bloque opositor Unión Por Córdoba se pidió una audiencia pública para que los vecinos “puedan manifestarse en forma previa al dictado de una decisión que puede afectar sus derechos”, según fundamentó el ex concejal Esteban Dómina. “Se trata de una iniciativa que por su naturaleza e implicancias reviste singular relevancia y hace al interés público, dado que los cambios pueden afectar la vida cotidiana de los vecinos”, dijo el edil tres años atrás.

39 barrios nuevos

Ese texto original contemplaba la inclusión de 41 barrios, pero en la norma retomada y reingresada por la Dirección de Catastro Municipal de la actual gestión se decidió dejar afuera a Ciudad de Los Niños, que pertenece al ejido de Estación Juárez Celman y a un barrio que se incorporó a la superficie de Villa Esquiú.

Desde el actual oficialismo capitalino afirman que, a diferencia de lo presentado por Mestre, esta vez se realizó “un trabajo articulado y consensuado con Catastro” que permite incorporar formalmente a otros polígonos denominados como “ciudades”, como Juan Pablo II, Obispo Angelelli y De Los Cuartetos. También se tiene en cuenta la inclusión de barrios cerrados como Lomas del Mirador, Jockey o Manantiales. En ese último caso, con más de 18 mil de las 72 mil personas que viven en los 39 espacios a incorporar.

“Con la oficialización de sectores conocidos con nombres de fantasías que han prevalecido en el tiempo por sus usos y costumbres y nuevos sectores que pueden ser reconocidos en un límite de barrio, que se encuentran tramitados por expedientes en la actualidad con la conformidad de los vecinos”, se lee en el resumen de la iniciativa.

Actualizaciones

Por otra parte, desde el Ejecutivo municipal se puso como meta la actualización de 223 superficies barriales hasta el final de la gestión de Martín Llaryora. En esta etapa serán 84 los barrios que sufrirán modificaciones en su geografía y según los planos a los que tuvo acceso La Nueva Mañana, en la mayoría de los casos se observan ampliaciones en los polígonos, con excepción de Argüello Norte, por ejemplo, que disminuye su tamaño ante la incorporación de barrio Autódromo.

Algunos barrios que aumentan considerablemente su tamaño incorporando nuevas manzanas son Los Boulevares, José Ignacio Díaz 3ra Sección, Liceo General Paz, Santa Isabel 1ra Sección, Jardín del Pilar, entre otros. En algunos casos se trata de terrenos con población estable desde hace más de 10 años, aunque también están contempladas futuras urbanizaciones que permitan cubrir la demanda habitacional. Otros sectores que también verán cambios reflejados en los planos son Cerro de las Rosas, San Vicente, Villa Coronel Olmedo, Villa Azalaiz, Centro América, Ferreyra, Las Lilas, Ampliación Vélez Sarsfield, Parque Capital, Yapeyú, entre otros.

“De esta manera los vecinos pasan a disponer de servicios elementales como recolección, salud, bacheo, luminarias y demás prestaciones por parte del municipio”, explicó el viceintendente Daniel Passerini. A pesar de que son contribuyentes, muchos vecinos no cuentan con esos servicios por el solo hecho de no estar dentro de un “barrio oficial” o los mismos son prestados por la Provincia. Inclusive se da el caso de líneas de colectivo que no alcanzan a sectores periféricos por no estar incluidos en la nómina municipal, o casos donde no se realiza la recolección domiciliaria de basura, según explicaron desde el oficialismo.

Eran sectores que no estaban incorporados formalmente, lo que permite un “traspaso progresivo”. “No va a ingresar el colectivo al día siguiente de promulgada la ordenanza, pero esto permite que mucha gente que vive, paga impuestos y vota en la ciudad forme parte de la nómina catastral. Es una decisión administrativa a mediano y largo plazo, pero también una resolución política”, remarcaron desde Hacemos Por Córdoba antes de recalcar con orgullo: “No hay una ciudad en el mundo con tantos barrios”.







