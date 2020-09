Patricia Bullrich dio positivo al test de Covid-19: "Estoy bien", dijo

La ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO anunció en la tarde de este miércoles el resultados de sus estudios.

"Me dio positivo el análisis del Covid-19. Soy la que sale al barrio a hacer las compras", contó a través de Twitter. - Foto: NA.

La ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó en horas de la tarde de este miércoles que dio positivo al test de coronavirus.

A través de Twitter, la actual presidenta del PRO, aseguró que se encuentra en "buen estado" y que se encuentra en su casa cumpliendo con los cuidados pertinentes.

"Me dio positivo el análisis del Covid-19. Soy la que sale al barrio a hacer las compras, por lo que evidentemente en algún lugar me los pesqué. Estoy bien y espero poder está bien. Muchas gracias por el apoyo", remarcó la ex funcionaria nacional de la gestión de Mauricio Macri.