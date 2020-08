Reforma judicial: "Lo que ocurrió en el Senado fue una bofetada a la sociedad"

El diputado nacional, Mario Negri, ratificó su rechazo a la reforma judicial promovida por el Gobierno y aprobada por el Senado, y afirmó que “no hay nada en el proyecto que resuelva los problemas de la gente, de las familias, de divorcios, de herencias, o de violencia de género”.

“No tuvieron ningún pudor con el mamarracho de las modificaciones que introdujeron a último momento, con la creación de más de mil cargos. Metieron 400 cargos en 15 minutos con una birome. Y lo hicieron en forma virtual, prácticamente con la cara de los senadores detrás de una pantalla, y si es posible que hablaran no más de un minuto. Lo que ocurrió en el Senado es vergonzoso, no tiene antecedentes, fue una bofetada a las instituciones y a la sociedad argentina”, señaló este sábado el titular del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio.

En declaraciones a Radio Mitre aseguró además que “Argentina no puede estar sometida a este nivel de tensión”, y que en la reforma judicial "no hay nada que resuelva los problemas de la gente, de las familias, de divorcios, de herencias, o de violencia de género”.

“Esta es una reforma hecha para resolver un problema que sabe tener el poder en Capital Federal vinculado a hechos de corrupción y del poder. Quieren esconder un elefante dentro de una manada de elefantes”, aseveró.

Al ser consultado en relación al tratamiento que el proyecto oficialista tendrá en Diputados, el político cordobés remarcó: “Se equivocan todos los que crean que en Diputados eso se puede enmendar. No hay parche que pueda resolver el desastre y el bochorno institucional al que nos sometió el Senado. Achicamos el debate si solamente sumamos o restamos números de bancas. Es un tema de fondo lo que se está jugando en la Argentina, está sitiado el poder judicial, quieren echar al Procurador. Recién envían 30 pliegos cambiando cargos importantes de los casi 200 pliegos que retiró del Senado este Gobierno al ingresar. Cristina nunca soñó en su vida, ni aún siendo Presidenta, que iba a tener en el Senado un escritorio personal”.

Con respecto a la sesión convocada en Diputados para el martes, Negri insistió en que se necesitan garantías de que “los temas que se puedan eventualmente considerar sean acordados y vinculados a demandas urgentes de la sociedad”. “Hemos ayudado siempre al Gobierno, le hemos facilitado el tratamiento de más de 15 leyes. De 257 diputados 210 miran por las pantallas y pueden hablar dos minutos. No se pueden discutir temas conflictivos y de la envergadura de la reforma aprobada en el Senado con esa modalidad, sería una locura”, indicó.

Y concluyó: “Seguimos esperando ver al Presidente (Alberto Fernández) que dijo que venía a unir a los argentinos”.

