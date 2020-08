Cristina Castro: "Quiero confiar en que las cosas se van a hacer transparentes"

"Necesitaba pedir respuestas acá y me llevo algunas, otras han quedado en el tintero", dijo la mamá de Facundo Astudillo tras reunirse con el gobernador Axel Kicillof.

"Espero que no vuelva a pasar" con nadie, dijo Cristina sobre la desaparición de su hijo. - Foto: gentileza

Tras reunirse con el gobernador, Axel Kicillof, Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, dijo este jueves que del encuentro se lleva "transparencia" y que se va "conforme", aunque espera que lo que sucedió con su hijo "no vuelva a pasar" con nadie.

"Creo que (la reunión) ha sido productiva, necesitaba pedir respuestas acá y me llevo algunas, otras han quedado en el tintero. Le he dejado muchas preguntas al Gobernador, que me va a ir respondiendo conforme el tiempo. Quiero confiar en que las cosas se van a hacer transparentes", dijo Cristina al retirarse de la sede de la gobernación junto a sus abogados.

Noticia relacionada: