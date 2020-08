Cristina Castro: "A Facu lo mataron y la Bonaerense tiene que responder por eso"

"Estoy esperando que me confirmen el ADN, pero no me quedan dudas de que es él", afirmó la mamá de Facundo Astudillo, tras la autopsia del cuerpo encontrado en Villarino Viejo.

"A mí no me caben dudas, es él. Sé que nunca me equivoqué", aseguró Cristina. - Foto: NA.

Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, sostuvo este miércoles que está convencida de que los restos óseos que fueron sometidos a la autopsia son de su hijo. “A Facu lo mataron y es la (Policía) Bonaerense la que tiene que responder por eso", remarcó.

"A mí no me caben dudas, es él. Sé que nunca me equivoqué y creo que la jueza se fue convencida de lo que escuchó (este martes durante la realización de la autopsia). Facu no se suicidó, no se cayó de un puente: lo mataron", afirmó la madre del joven, que está desaparecido desde el pasado 30 de abril, en declaraciones al canal de noticias TN.

La mujer advirtió que tras la realización de la autopsia le confirmaron que el cuerpo es de una persona de entre 22 y 24 años, que descartaron un suicidio y también un accidente, y que murió por asfixia.

"Ha sido una muerte traumática, lo han matado. Fue muerte por asfixia, ahora tienen que ver si fue por sumersión o por estrangulamiento", comentó la mujer que dijo que tras la autopsia, se quedó con la misma sensación del día que llevaron los restos a la ex Esma, donde se encuentra la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

"Estoy rota, pero en pie. Me quedé con la misma sensación de ese día, que era Facundo y que yo tenía que llevarlo de nuevo a casa. Estoy esperando que me confirmen el ADN, pero no me quedan dudas de que es él y me lo voy a llevar a casa", completó.

Los restos óseos esqueletizados encontrados en la localidad de Villarino Viejo, el pasado 15 de agosto, fueron sometidos este martes a la operación de autopsia en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y se espera que los resultados estén durante los primeros días de septiembre.

Al menos 15 peritos de diferentes especialidades participaron de la necropsia y extrajeron muestras para intentar determinar las causas de la muerte y así elaborar un ADN para establecer si se trata o no del joven desaparecido.

Noticia relacionada: