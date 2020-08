Vecinos de barrio 23 de Abril reclaman hisopados ante el aumento de casos

Vecinos de barrio 23 de Abril, a la vera del Camino a Interfábricas, reclaman al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) la realización de hisopados ante el aumento de casos de coronavirus en la zona.

Desde la Asociación Civil "Ivana", que administra un comedor y una copa de leche para 220 personas, afirman que entre las personas del barrio hay contactos estrechos y en los hospitales públicos no les realizan los testeos.

“Estamos teniendo un problema sanitario bastante grave, porque hay personas que han estado en contacto estrecho con casos positivos y no están siendo hisopados. Están yendo a los lugares por acá o a los hospitales públicos y no se los hacen porque dicen que tienen que ir a sus casas y no van”, resaltó Soledad Bustamante, referente de la asociación, a GEF Informa.

“Yo les paso las alertas tempranas a las referentes zonales, porque la gente me confía que los familiares dio positivo, él lo pasa al COE, el dispensario hace el control a la familia, pero todo muere ahí, porque el hisopado nunca llega”, agregó Bustamante.

