Ex presidente de Barcelona se mostró crítico con Messi

"Le pedimos de rodillas que se quede", manifestó Joan Gaspart quien le hizo su primer contrato en el club. Manifestó que en caso de no darse, que no se debe resignar "ni un euro" de la cláusula de rescisión.

El ex presidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, se ha mostrado muy afectado por la decisión de Leo Messi de dejar el Barça, pero ha pedido que el club no acepte su salida sin el pago íntegro de la cláusula.

"Pido por favor y se lo pido de rodillas en nombre de millones de aficionados, no sé si Bartomeu y Koeman se han puesto de rodillas, pero si no me hace caso, hay un contrato y unas condiciones, no hay que perdonar ni un euro. Una vez se le pide de rodillas, si se quiere ir sólo se pueden aceptar los 700 millones de la cláusula", ha afirmado en una entrevista en Mediaset.

📻 "Si Messi se va por menos de lo que vale su cláusula (700 millones), será más humillante que el 2-8", afirmó Joan Gaspart, expresidente del Barça, en el micrófono de @RadioMARCA https://t.co/aEngSIllcP — MARCA (@marca) August 25, 2020

En los micrófonos de Radio MARCA, Gaspart dijo que "no se puede marchar. Se irá en 2021". "Yo he visto el contrato y es muy claro. La cláusula acababa en junio y ya no hay marcha atrás. Yo prefiero que se vaya el año que viene por cero a que se vaya a por menos de 700 millones. Aquí manda el club, no el jugador. El club ha pagado a los jugadores. Y esto no es cosa de dinero, además, aquí hay un contrato firmado y listo", sentenció.

