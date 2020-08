Vigneta explicó por qué el COE impidió el ingreso a Córdoba al padre de Solange

Tras la polémica que se generó en las últimas horas por el deceso de Solange Musse, a cuyo padre le fue impedido el ingreso a la provincia en el marco de la pandemia del Covid-19, Claudio Vigneta, responsable del COE, explicó a Cadena 3 que el motivo por el cual el COE lo hizo regresar a a localidad neuquina de Plottier.

Según dijo, a Pablo Musse le realizaron en el control sanitario de Huinca Renancó "dos test rápidos" de Covid-19 de forma excepcional, y ambos le habrían dado positivo.

"Desde la Provincia y como persona, lamentamos mucho esta situación, pero no respetó los protocolos ni investigó sobre qué debió hacer", dijo Vignetta.

El protocolo del COE de Córdoba estipula que toda persona que ingrese al territorio provincial debe presentar un hisopado negativo, una autorización de la Nación y pasar 14 días de cuarentena en un hotel.

"Considerando que se trataba de una situación extraordinaria - Solange transitaba la fase 4 de un cáncer de mama-, tuvimos el gesto humanitario de hacerle un test rápido", aclaró.

"Si el test daba negativo, lo dejábamos pasar sin inconvenientes. Pero dio positivo, el segundo test también y tuvimos que pedirle que volviera a Neuquén y trajera un hisopado negativo", relató.

El representante del COE reiteró: "Debe tener autorización de la Nación para circular; debe tener un hisopado negativo y -en caso de fuerza mayor- está previsto que no haga cuarentena sino que ingrese directamente y vaya al domicilio donde se deba dirigir, al cuidado de la persona mayor o al cuidado de la persona que tenga como responsabilidad a cargo".

En ese sentido agregó que el protocolo es "claro" y que no desean "poner trabas" sino "cuidar a los cordobeses".

En tanto, la mamá de Solange expresó este viernes su dolor por lo ocurrido. “En Huinca Renancó él dijo que se quería hacer el hisopado porque quería ir ver su hija y se lo negaron y lo escoltaron hasta La Pampa, Río Negro y Neuquén, patrullas y patrullas, como si fueran delincuentes”.

“Mi hermana es una persona discapacitada, tuvo que hacer sus necesidades en la ruta porque no la dejaban entrar a ningún baño, no se pudo bajar en ninguna estación de servicio; a mi esposo no lo dejaron descansar, estuvo casi 40 horas manejando sin descanso, no pudieron parar a tomar algo”, contó.

Sobre la prueba de coronavirus, precisó: “Le hicieron un testeo en Huinca Renancó que había dado positivo y no se lo dejaron ver, pidió un hisopado y se lo negaron”.

“Mi hija lo estaba esperando para empezar la quimioterapia el lunes, y se fue cayendo, cayendo, hasta que esta mañana dejó de existir”, expresó.