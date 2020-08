La Unión Cívica Radical cordobesa se reunió con referentes nacionales

En el marco de las e-meeting que viene llevando a cabo el radicalismo cordobés, este viernes participaron María Eugenia Estenssoro, Alfredo Cornejo y Ernesto Sanz.

En un cónclave vía Zoom que llevó el nombre “Las situaciones de emergencia en Argentina. Derechos humanos y estados de excepción”, el Presidente del Comité Provincial, Ramón Mestre, advirtió sobre la necesidad de buscar “un consenso en serio, y real, donde estén incluidos los partidos políticos y las organizaciones que materializan nuestra democracia”. “La primera escala sería buscar consenso; la segunda salir de la grieta”, aseguró el ex intendente capitalino.

Caso Solange

En uno de los pasajes de su exposición, el ex mandatario capitalino hizo alusión a la muerte de Solange, ocurrida este viernes en Córdoba, hecho que consideró “lamentable”. “Ella pidió despedirse de su papá, a él no lo dejaron pasar y hoy ella ya no está para ese reencuentro. Esto es demasiado triste, aberrante, injusto, doloroso. Por eso, necesitamos que Juan Schiaretti tome decisiones no solo por estar al frente del COE, sino del gobierno provincial. Schiaretti ya llegó tarde con dos casos sumamente tristes. No se puede permitir que siga por la senda del silencio y de la inacción. En Córdoba necesitamos que se respeten los derechos y las garantías constitucionales”, disparó Mestre.

En esa línea, Ernesto Sanz consideró que se trata de “un caso lacerante”. “Escuché un audio de Solange, de ayer, reclamando por su papá. Uno queda desarmado. ¿Cuál fue el derecho humano que pretendió proteger el gobierno de Córdoba? Inexcusable para mí. Todo el país está esperando alguna explicación para ver qué pasó. ¿Cuál fue el derecho humano que se intentó proteger en mayor jerarquía que el derecho humano de Solange de ver a su papá antes de morir?”, señaló el ex senador y precandidato presidencial.

La “grieta” y el peronismo

A su turno, María Eugenia Estenssoro aseguró que “hoy en día en el país hay una mitad de la ciudadanía que ha decidido mantener una resistencia cívica activa contra el atropello del kirchnerismo, está poniendo un freno institucional y por eso está saliendo a la calle”. “El gobierno, por más que lo desmerece, toma nota. Todos estamos expectantes para ver que va a hacer el peronismo de Córdoba y también el de Santa Fe”, afirmó.

“Yo pienso en la grieta, que está expresando dos concepciones de democracias que son incompatibles, hay una manera de concebir de ejercer el poder político que son totalmente opuestas”, dijo Estenssoro, que también aseguró que “en nuestro sistema de gobierno nadie está por encima de la ley, nuestra CN establece una concepción del poder limitado nadie tiene coronita, ni el Presidente, ni los jueces, ni los legisladores”.

“La visión populista es la de un poder que se extralimita. Hay que respetar el derecho de las minorías. Al peronismo le cuesta gobernar ajustándose a la constitución, al derecho y respetando los DDHH de todos, y no solamente de los que piensan como ellos”, denunció al ex senadora de la Coalición Cívica.

A su turno, el titular nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, afirmó que “el kirchnerismo ha gobernado siempre en emergencia, y esta no iba a ser la excepción. Estamos en una cuarenta interminable con restricciones a libertades básicas a los argentinos”.

Cornejo también se refirió a la muerte de la niña cordobesa al advertir que debe haber “otros casos hay como de este tipo” a lo largo del país. “Transitar de una provincia a otra tiene severas complicaciones, en algunas provincias en particular muy feudales y escasamente republicanas y democráticas. Esta pandemia podría enfrentarse con otra estrategia, otra opción no populista de la administración que se quiere tener, con 30 o 40 días para tomar conciencia y para poner a punto los sistemas sanitarios, que a decir verdad algunas de las provincias están preparadas, pero la mayoría de las administradas por el peronismo populista no están preparadas para enfrentar una pandemia y en muchos distritos han gobernado desde el 83 a la fecha, con lo cual por más que le den 150 días nunca los van a poner a punto”.

“Seis de las 24 provincias las gobiernan desde el 83 a la fecha y de esas seis, cinco de ellas tienen los indicadores sociales de mayor atraso, pobreza, desnutrición de la Argentina. Es decir, los populares, no gestionan tan populares, que el progreso social no es una bandera de ese peronismo populista y muy por el contrario hoy está quedando demostrado que esa estrategia sanitaria de la cuarentena interminable, era una cuarentena para controlar el poder”, aseguró el líder radical.