Reforma judicial: Juntos por el Cambio reclamó acceso al texto del dictamen

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio reclamó este jueves acceso al dictamen del proyecto de ley de reforma judicial que impulsa el Poder Ejecutivo en la Cámara Alta. Sin embargo, desde el oficialismo argumentaron que el documento está circulando para su firma entre los integrantes del Frente de Todos que componen las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

La iniciativa terminó de ser discutida este miércoles por la noche, tras un plenario de varias horas en el que la oposición anunció que iba a rechazar la medida. El encuentro parlamentario se realizó mediante videoconferencia, como ocurre desde el inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, por lo que los trámites parlamentarios suelen tardar más que lo habitual.

"Queremos leer el texto de Reforma Judicial que firmó el oficialismo y no lo han dado a conocer. Supongo que ese texto no existe porque todavía están negociando con gobernadores y diputados para poder aprobarlo", sostuvo la senadora cordobesa, Laura Rodríguez Machado.

Asimismo, afirmó, en diálogo con Radio Mitre, que para poder sesionar telemáticamente en el Senado se acordaron algunos ejes de trabajo con el oficialismo. “Hemos acordado varios temas que el kirchnerismo no ha respetado, como por ejemplo el de no tratar proyectos que no tuvieran relación con el Covid-19", destacó la representante de la coalición opositora.

Desde el pasado 4 de agosto, más de 50 expositores y especialistas brindaron su opinión sobre la propuesta del Gobierno nacional. Luego de las cinco audiencias y tras la firma del dictamen de mayoría, el oficialismo buscará tratar la iniciativa en la sesión programada para el próximo 27 de agosto.

