Espionaje ilegal: fiscales piden indagatoria a Nieto, Arribas y Majdalani

Solicitaron la comparecencia del ex secretario de Macri a partir de las pruebas en la causa por tareas de inteligencia clandestina de la AFI durante el Gobierno de Cambiemos.

Solicitaron la comparecencia del ex secretario privado de Macri a partir de las pruebas recolectadas en la causa. - Foto: NA.

Los fiscales federales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide pidieron este martes las indagatorias del ex titular de la AFI Gustavo Arribas, de su ex número dos, Silvia Majdalani, y del ex secretario presidencial Darío Nieto en el marco de una causa por espionaje ilegal contra políticos, gremialistas y periodistas.

Según informó la agencia Noticias Argentinas citando fuentes judiciales, los fiscales hicieron la presentación ante el magistrado federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, por el delito de "asociación ilícita".

Se trata de la mega causa de espionaje ilegal que involucra tareas sobre dirigentes políticos como Cristina Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, además de dirigentes gremiales como Pablo y Hugo Moyano, y periodistas.

El teléfono celular de Nieto sería, según indicó Ámbito, una de las piezas fundamentales que motivan el llamado de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide que ahora deberá validar el juez Juan Pablo Augé.

A su vez, se solicitó que sean nuevamente indagados los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de los espías integrantes del grupo “Súper Mario Bros”. A todos se los involucra en el expediente principal que investiga espionaje a políticos, jueces, dirigentes y personalidades.

La nómina de espías sobre los que la fiscalía pide que sean nuevamente indagados contiene a Alan Ruiz, Leandro Araque, Facundo Melo, Jorge “Turco” Sáez, Emiliano Matta y la ex secretaria de documentación presidencial Susana Martinengo.

Respecto de Nieto, a quien desde Cambiemos se le hizo una defensa política y pública, la justicia lo encontró relacionado a varios informes de inteligencia que fueron elevados por Martinengo respecto a la actividad de los mapuches y sobre todo los relativos a supuestos incidentes que se preparaban en diciembre de 2017 con la reforma previsional. Esas comunicaciones entre Martinengo y los espías Araque y Sáez terminaron comprometiendo a Nieto, considerado el jefe formal de la ex secretaria de documentación presidencial que recibía a los espías en Casa Rosada.

Noticia relacionada: