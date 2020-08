Marcha #17A: Rubinstein remarcó que "no es recomendable salir"

El ex ministro de Salud del Gobierno anterior, precisó que no irá a la marcha, aunque entiende "el hartazgo". "No es el mejor momento para tener aglomeraciones en la calle", dijo.

El ex funcionario destacó que esta "no es una convocatoria de ningún partido político": "Yo no voy a ir", aclaró. - Foto: archivo

El ex secretario de Salud durante del gobierno de Cambiemos Adolfo Rubinstein aseguró que no irá a la marcha contra el Gobierno, ya que "no es el mejor momento para tener aglomeraciones en la calle" y consideró que la marcha "no es beneficiosa".

"No es el mejor momento para tener aglomeraciones en la calle, pero hay que entender el hartazgo", sostuvo el ex ministro en declaraciones radiales.

Asimismo, Rubinstein explicó que la marcha no es beneficiosa: "No me parece recomendable salir a la calle, pero es algo que está fuera de control porque la gente tiene una necesidad social de salir a la calle".

En ese sentido, consideró que con el pasar de la cuarentena "se fue perdiendo objetividad" y destacó que esta "no es una convocatoria de ningún partido político": "Yo no voy a ir", aclaró.

Respecto al accionar del Gobierno durante la pandemia, el sanitarista remarcó que los funcionarios oficialistas "han sido muy soberbios" y "han pedido muy poca ayuda" a la oposición.

