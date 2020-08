La vuelta a los entrenamientos: Tigre, ventaja por recompensa

La controversia que generó el derecho de Tigre de volver a los entrenamientos antes que todos los clubes de la Primera Nacional no responde a una avivada, a un privilegio o a algún lobby dirigencial en una AFA complaciente por naturaleza. Por el contrario, corresponde como premio al haber alcanzado la clasificación a la Copa Libertadores, recompensa que se ganó en cancha al obtener la Copa de la Superliga, independientemente de su categoría actual. Lo que ocurre es que el histórico manejo con prebendas y clientelismos de AFA para el fútbol metropolitano, donde siempre reinó y se favoreció a la teoría “geocéntrica” para los de Buenos Aires, motiva sospechas ilimitadas y es entendible la desconfianza institucional, porque los hábitos de gestión selectiva para los de la Capital se hicieron costumbre en perjuicio de la posición de los indirectamente afiliados. Ninguna novedad.

Aunque en el caso de Tigre, no debe centrarse el foco en esa visión.

Está claro que representa una ventaja con relación a los demás equipos de su divisional y que el hecho de militar en la Segunda categoría del fútbol argentino lo ubica en la misma posición. No obstante, el derecho es legítimo (de retornar a entrenar a la par de los demás clubes coperos) ya que el elenco de Victoria no puede escapar de la órbita de decisiones de Conmebol, quien obstinadamente subraya la necesidad de que el máximo torneo continental arranque el 15 de septiembre. No es un capricho ni una ayuda selectiva de AFA, se trata de una especie privilegio, una recompensa futbolística, una suerte de premio con la misma legitimidad que aquel triunfo en el Mario Kempes ante Boca, incluso después de que los promedios lo condenaran al infierno del ascenso. El reproche de sus pares de categoría tiene sustento, solo que en este caso la “ley común” favorece a Tigre por encima de sus pares nada menos que por adjudicarse la naturaleza de ser internacional.

Y no fue por designación ni por selectividad. Los atributos futbolísticos lo llevaron a esa instancia y hoy los podrá disfrutar, independientemente de su ventaja con la Primera Nacional que hoy lo tiene de miembro.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]