“Tendremos que volver a construir lo que habíamos iniciado”

Los planteles de la Primera Nacional retornarán a los entrenamientos el 2 de septiembre. En ese marco, el lunes 30 del corriente se deberán efectuar los controles médicos de los futbolistas de cada institución; entre ellos Belgrano que resolvió que hoy estén todos sus futbolistas en Córdoba para evitar cualquier complicación.

En la previa al tan esperado regreso en La Nueva Mañana dialogamos con Juan Leandro Quiroga, referente de la plantilla que dirige Ricardo Caruso Lombardi y se mostró entusiasmado con volver a trabajar junto a sus compañeros.

El “Mono” pasó toda la cuarentena en Córdoba y confesó que pasó momentos buenos y también “complicados”, y que por eso es positivo el retorno. Aunque también consideró injusto que Tigre se haya adelantado en los trabajos.

“Está muy bueno que iniciemos otra vez el trabajo. Lo hicieron los de Primera, en unos cuantos días lo vamos a hacer nosotros. Esperemos que no haya muchos contagiados entre los futbolistas. Queremos volver a trabajar, estar en el club, competir”, anheló el lateral del club Alberdi.

Quiroga, de 325 partidos como futbolista profesional, contó: “Todo este tiempo hubo momentos complicados y momentos buenos. Pero el balance es positivo, porque nunca dejamos de entrenar, nos movimos en todo momento. Creo que lo peor ya pasó. Estamos esperando la vuelta y creo que vamos a llegar bien”.

“Creo que vamos a llegar muy bien a los entrenamientos, pero vamos a tener que trabajar bastante en la parte colectiva”, resaltó el “Mono” Quiroga.

- Muchos deportistas, ya sea futbolistas, basquetbolistas o nadadores, por citar, confesaron que durante el aislamiento en algún momento se les cruzó dejar el deporte. ¿Te pasó?

- No, no, para nada se me pasó de dejar el deporte. Lo que si es que nosotros siempre estamos compitiendo y entrenar solo se hace complicado. Hay días que estas bien y otros que se hace difícil, porque no tenes a tu compañero al lado, no competís contra nadie, tenes que meterle mucha cabeza para ir mejorándote a vos mismo, y pensando en ponernos un horizonte, porque hoy todavía no sabemos cómo será el torneo. Bueno, todo eso te hace que el día a día va ces se haga difícil.

- También algunos deportistas sufrieron en este tiempo para poder dormir o adaptar la cabeza a esa escasa competencia que están acostumbrados, ¿cómo hiciste vos?

- Lo llevé bien porque miro un poco más allá del deporte, del fútbol, porque es la vida; y nos toca levantarnos de un momento complicado, porque el mundo entero está viviendo una pandemia. Lo viví con mucha paciencia y tranquilidad porque estoy en un lugar bien, tengo mi casa, tengo comida, estoy cómodo y hay gente que sí la está pasando muy mal. Sabíamos que no íbamos a tener competencia y lo asimilamos. Por eso lo llevé bastante bien. Lo de dormirse más tarde sí, porque era normal, sabías que al otro día no te tenías que levantar temprano y te acostabas tarde viendo una serie, pero nada más.

- ¿Correrá con ventaja Tigre que ya volvió antes que el resto de los equipos de la división?

- Sí, sí, un mes de entrenamiento es tener una ventaja. Después cuando llegue el momento veremos cómo se da, pero la realidad es que sí, sí, un mes arriba de entrenamiento es una ventaja.

Quiroga arregló su continuidad en Belgrano hasta diciembre. Su contrato finalizaba el 30 de junio pasado.

“Mono” optimista

A sus 38 años, el cordobés de Monte Buey, que arregló su continuidad en Belgrano se muestra optimista de cara al futuro del equipo y considera que los trabajos que estuvieron haciendo en este tiempo de aislamiento fueron de tal intensidad que ayudará que no sentir en la parte física el regreso.

- ¿Qué te genera la incertidumbre de que no se sepa ni cuándo ni cómo será el retorno del torneo?

- Es para todos el tema de la incertidumbre de no saber cómo se va a definir este torneo. Hay cosas que no dependen de nosotros y, entonces, creo que no tiene significado que nosotros pongamos energía ahí. Nosotros tenemos que poner las energías en entrenar, en tener la mentalidad de que podamos estar bien para cuando nos toque competir. Ahí es adonde tenemos que apuntar, porque hay cosas que escapan a nosotros.

- ¿Crees que les costará los primeros días de entrenamiento?

- Tengo mucha confianza de que estemos todos bien físicamente, porque los trabajos que nos pasó el profe son muy exigentes. Creo que vamos a llegar muy bien, pero lo que sí es que vamos a tener que trabajar bastante en la parte colectiva, eso será vital para el técnico. Ojalá que nos adaptemos rápido a lo futbolístico.

- ¿Y en ese marco para qué estará Belgrano, porque venían muy bien y esto les frenó todo?

- Eso ya es pasado. Ahora cuando nos toque volver a entrenar, desde septiembre en adelante, tendremos que volver a construir lo que habíamos iniciado a principio de año. Es volver a construir en el camino del trabajo, del esfuerzo, el estar todos juntos y pensar en el objetivo.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]