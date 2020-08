Una multitudinaria marcha exigió en el centro de Córdoba #JusticiaporBlas

Este jueves, familiares y allegados de Blas Correas, el joven asesinado días atrás por efectivos de la policía provincial, iniciaron a las 18 en Colón y General Paz una marcha exigiendo justicia por el hecho. "Para marchar en silencio y de forma pacífica" y reclamando justicia para el crimen, indicaron en la convocatoria.

Varios centenares de manifestantes concentraron en la tradicional esquina del centro de la ciudad y marcharon por la avenida General Paz hacia el Patio Olmos, en silencio, con barbijos y respetando las medidas de distanciamiento social.

Acompañaron la marcha velas encendidas, imágenes del joven asesinado y fotos de otras víctimas de violencia institucional, en una movilización muy nutrida, que tuvo la participación de innumerables ex compañeros de estudios del joven y sus respectivas familias.







Entre adhesiones de organismos de Derechos Humanos y otras instituciones, la movilización fue principalmente convocada por sus familiares y allegados. Entre otros, por su hermano Juan, que señaló que "es una marcha no solo por el pedido de justicia por Blas, sino para que esto no vuelva a repetirse".

"Queremos recordar a Blas por cómo era, un chico tranquilo, y es por esto que marchamos de forma pacífica. Una marcha desde la paz y el dolor, no desde el odio y la venganza", señaló en un video viralizado a través de las redes sociales.

Ya en la marcha, el joven agradeció "a todos los que vinieron" y reiteró que "queremos justicia en serio". Sobre el accionar judicial, dijo que "espero que actúen de la manera que tiene que ser". Y recordó a su hermano: "De él me queda todo, recuerdo su ser testarudo, su ser feliz, jugando a la play, el compartir con mis primos. Todo me queda de él."







Posteriormente, fue el propio Juan Correas el encargado de leer un documento, donde se destacó del joven asesinado "el gran hermano que eras, el hermoso hijo, el amigo incondicional, el nieto mimado, y tantas anécdotas y momentos que pasamos juntos". A la vez, señaló que "prefiero reservarme eso, atesorarlo conmigo".

En otro tramo del documento, señaló que "hay miles de porqués que no logro entender. ¿Por qué te arrebataron la vida quienes juraron protegerte?; ¿por qué no te atendieron en la clínica, en tus últimos minutos de vida?; ¿por qué maltrataron a tus amigos de la forma en que lo hicieron?; ¿por qué no nos dijeron nada a mamá y a mi cuando llegamos y te vimos envuelto en esa bolsa blanca adentro del auto?"; ¿por qué esa noche había tantas preguntas y pocas respuestas?; ¿por qué intentaron ensuciar la escena?; ¿por qué intentaron manchar tu nombre con mentiras?; ¿por qué esos policías tenían armas en su manos?; ¿por qué nos quisieron hacer creer que cambiando dos policías de la cúpula esto estaba resuelto?; ¿por qué se manejaron con tanta impunidad?; ¿por qué se tiene que movilizar tanta gente, para que esto no se olvide ni se repita?; ¿cambiará esto en algún momento, habrá más Blasitos en la historia de Córdoba?; ¿sufrirá alguien más el dolor que estamos atravesando mi familia y yo? Espero que algún día están preguntas tengan respuesta por quienes tienen que responderlas; que se haga justicia, que esto no quede en un triste recuerdo".

"Que tu asesinato, hermanito querido, sirva para que nadie más pase lo que estamos pasando", culminó.







A esta hora, ya son miles las personas que piden #JusticiaPorBlas en el centro de la Capital provincial. pic.twitter.com/2VOKUlq3bH — La Nueva Mañana (@Lmdiariocomar) August 13, 2020

Noticias relacionadas: