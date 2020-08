Milagro Sala: "En Jujuy están mintiendo con la cantidad de muertos"

La dirigente social se refirió a la situación del coronavirus en la provincia gobernada por Gerardo Morales y dijo que "no se pasa el informe verdadero de las víctimas".

La dirigente social Milagro Sala se refirió a la situación del Covid-19 en la provincia de Jujuy y sostuvo que "no se pasa el informe verdadero de las víctimas por coronavirus". Además aseguró que "no hay camas" y que están "mintiendo con la cantidad de muertos".

En diálogo con El Destape, la líder de la Tupac Amaru agregó que existe un "decreto de Morales para no hisopar al personal de salud". Por otro lado, deslizó que los hospitales "no tienen camas, respiradores ni alimentos". Asimismo sostuvo que "no es una cuestión de colores políticos".

En el último informe que sacó el Gobierno nacional, se reveló que Jujuy registró 318 nuevos casos de Covid-19 y ya tiene 3.884 infectados en total. De esta forma, es el cuarto distrito con más casos en todo el país detrás de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Chaco.

Más allá de esta situación epidemiológica, Sala también sostuvo que Jujuy "depende de la coparticipación de la Nación para pagar los sueldos". Por otro lado, aseveró: "Si no hay una reforma judicial, no va a pasar nada con nosotros. Si no cambia la metodología, nosotros nunca vamos a poder recuperar la libertad”, indicó. Y pidió: “Hay que hacer un cambio en la Justicia, más que nada en Jujuy”.

En esa línea, insistió en la necesidad de hacer un cambio especialmente en la Justicia jujeña porque “está pintada de los colores de la Unión Cívica Radical”, partido del actual gobernador Gerardo Morales.

Milagro Sala fue condenada en enero del año pasado a 13 años de prisión por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la denominada causa “Pibes Villeros” que investigó el desvío de fondos públicos que debían ser destinados a la construcción de viviendas. Además, quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos.

La sentencia fue ratificada en enero de este año por el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. Actualmente cumple su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.