Parques y Atracciones: elaboran un protocolo para el reinicio de actividades

El protocolo prevé que no serán habilitadas las atracciones donde no se pueda garantizar la correcta distancia o higiene - Foto: ilustrativa

La Asociación Argentina de Parques y Atracciones (AAPA), cuyos establecimientos y predios destinados al entretenimiento y la diversión convocan a numerosos turistas en diversos destinos del país, elaboró un protocolo de seguridad sanitaria y espera tener autorización para operar en la medida que se abra el movimiento turístico, informaron voceros de la entidad.

El protocolo, que sigues tanto normas nacionales como internacionales para el sector, se basa en medidas de higiene y prevención, adaptadas a la actividad, entre ellas desinfección constante de superficies de contacto, venta de entradas online, distanciamiento social, tiempo de acceso a los juegos escalonado y uso permanente de barbijos.

La adaptación a la actividad contempla, por ejemplo que la venta de tickets on line sea sólo para los grandes parques; que el distanciamiento social se aplique a grupos familiares, no a individuos, ya que van mucho niños y padres, y que se restrinja el acceso a menores de dos años, ya que no se recomienda que usen barbijo.

Manuel Font, miembro de AAPA, explicó a la agencia Télam que "además no serán habilitadas las atracciones donde no se pueda garantizar la correcta distancia o higiene, como los peloteros".

"Nuestro protocolo fue elaborado por nuestra Asociación, sobre la base del existente en la IAAPA (Asociación Mundial de Atracciones), guía en la que participaron referentes de todo el planeta; fue presentado ante el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y formará parte, como capítulo, del protocolo general de actividades turísticas", añadió.

Sobre la regulación, dijo que "como todas las actividades dependemos de las autoridades provinciales y municipales, que a veces obran con diferentes criterios" y explicó que "por ejemplo, nosotros no tenemos recomendado el tema de tomar la temperatura, pero lo agregamos donde las autoridades lo requieran".

La Asociación Argentina de Parques y Atracciones es la Cámara empresarial que nuclea a los principales parques de atracciones del país a proveedores de la industria. La AAPA fue creada hace 22 años y representa a más de 200 parques en 18 provincias, donde trabajan unas 15.000 personas, entre los de gran tamaño y fama, como Temaiken, Mundo Marino o Aquopolis, y muchos otros de menores dimensiones y trascendencia.

Un comunicado de la entidad, señala que son "turismo y entretenimiento, dos de las actividades más golpeadas y claramente de las últimas en reactivarse", y advierte que "con todos los parques cerrados desde el mes de marzo, la actividad corre serio riesgo de desaparecer, con la consabida pérdida de puestos de trabajo".

