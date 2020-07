"Sin vacuna y sin cura" no habrá edición 2021 del Festival de Doma y Folclore

El titular de la comisión que organiza el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, Nicolás Tottis, anticipó este viernes que "sin vacuna y sin cura" será "imposible" llevar adelante la 56° edición en enero de 2021.

"Nosotros desde la comisión vamos a bregar por la salud de los argentinos y sabemos que estamos pasando un momento muy crítico en el mundo", explicó a Radio Jesús María.

Tottis sostuvo que desde la organización "no se va a avanzar más allá de los protocolos" y que no se anticiparán fechas para no generar "falsas expectativas".

"Hoy es imposible realizar la próxima edición. No podemos pensar qué va a pasar hasta enero y no se pueden vender las entradas ni las clasificaciones de los jinetes en las provincias. Es muy complejo nuestro festival y por eso dependemos de lo que pase con la pandemia", dijo.

El titular de la comisión tampoco descarta realizar algún tipo de evento virtual similar al Festival de Tango de La Falda o al Cosquin Rock: "Se nos hace difícil una versión virtual, pero es una alternativa que dejaremos para el último".

Tottis Agregó que la jineteada será el último rubro en volver por el contacto del jinete y apadrinador y que la fecha límite para definir qué hacer con la edición 56 será el mes de octubre.