Desde este miércoles, la planta de camiones de Iveco volvió a producir

Este miércoles, el complejo industrial CNH ubicado en Ferreyra, donde se fabrican camiones Iveco, volvió a producir con el 95% de sus operarios.

El titular de Smata, Antonio Quintana, recorrió junto a delegados gremiales y directivos de la firma las instalaciones donde comenzaron a producirse cuatro modelos: tres Tector 4x2 y un 360 ATM 6x2 Hi-Road.

Desde el gremio explicaron se empezó de esa forma porque hacía nueve meses que los trabajadores no realizaban ningún trabajo en las líneas, por lo tanto debían volver a adquirir la gimnasia de herramientas y máquinas necesaria.

La planta planea una producción a diciembre de 930 camiones en total, entre ellos los modelos: Tector Attack, Tector Premium, Tector Evo, Cursor, Stralis Hi Road, Stralis Hi Way y Tracker.

A los que se le suma un nuevo modelo de GNC en la gama de Tector, modelo del que se programa producir 35 unidades en este año, apostando al despegue de la producción para el año que viene.

Noticia relacionada: