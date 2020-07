Tras dos años de caída, en junio se recuperó levemente la venta de 0km

Durante el mes de junio se comercializaron 36.991 autos 0km, lo que representó una leve suba del 2,3% interanual tras dos años de caída, incluso a pesar de la pandemia de coronavirus en el país, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).

El repunte de ventas se produjo tras una baja continua de 24 meses, y acumula en el año 153.099 unidades patentadas en la primera mitad del 2020.

El presidente de Acara, Ricardo Salomé, advirtió que 2020 "será un año de casi 200.000 vehículos menos que el 2019, que fue un año muy gravoso para el sector". "Queremos alertar que ya hay muchos inconvenientes para reponer lo vendido y si la producción e importación no acompañan, en tres meses estaríamos en un estado de descapitalización alarmante por no haber podido reponer 13.000 vehículos de nuestro stock", señaló Salomé.

El comunicado de la cámara indicó que "sería grave detener la demanda por no disponer de vehículos para comercializar, no solo para nosotros, sino también porque cada 100.000 autos que no se patentan son 83.000 millones de pesos menos de recaudación que el Estado deja de percibir".

Por su parte, el secretario General de Acara, Rubén Beato, sostuvo que la actividad está "sumamente amenazada, poniendo en riesgo a 75.000 familias y esperamos que se pueda dar impulso a un plan de estímulos para el sector que debe ser uno de los motores de la recuperación".

La marca Volkswagen encabezó las ventas, con 6.309 unidades; seguida de Renault, con 4.675; Chevrolet, 4.112; Fiat, 3.883; Toyota, 3.698; Ford, 3.311; Peugeot, 2.490; Nissan, 1.549; Jeep, 1.241; Citroën, 1.173, y Honda, 537.

Fuente: Noticias Argentinas