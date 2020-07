Daniel Gollán, ex ministro de Salud de la Nación y actual titular de la cartera sanitaria bonaerense, reconoció este domingo que las autoridades no pueden determinar "en forma fidedigna" cuántos casos hay de coronavirus en el país, y afirmó que "las balas pican cerca" porque "en el Amba no hay nadie que no conozca en forma directa a una persona que le haya dado positivo el test".

"Hay que mirar con atención los tiempos de duplicación pero con un periodo más largo, porque mirarlo tres o cuatro días no sirve. No podemos conocer en forma fidedigna cuál es la cantidad de casos", resaltó Gollán.

En ese marco, el ministro bonaerense precisó: "Las balas pican cerca, en el Amba no hay nadie que no conozca en forma directa a una persona que le haya dado positivo el test de coronavirus".

"Estos tres últimos días tenemos números decrecientes, pero siempre el sábado y domingo esto sucede. No tomamos los datos de dos o tres días, tomamos los datos de 10 días como mínimo para ir analizando cómo está esto", manifestó en declaraciones radiales.

Además, destacó que "la tasa de mortalidad argentina, por ahora, es muy baja en relación a todos lo país latinoamericanos", y aclaró: "Solo Paraguay y Uruguay están por debajo de nosotros".

Consultado sobre la ocupación de camas en las terapias intensivas, el ministro indicó que "lo que está más complicado es el sector privado de la Ciudad de Buenos Aires".

"En la provincia de Buenos Aires tenemos una ventaja muy grande, ya que hemos logrado poner en un mismo tablero de mando el 80% de las camas del sector privado y todas las camas públicas", explicó.

Por último, afirmó que "en el interior de la provincia hay poco más de 1.000 camas con una ocupación del 32%, mientras que en Amba hay un 59,8% de ocupación de camas de terapia intensiva entre pacientes covid y no covid".

"Para esta altura del año, en la provincia de Buenos Aires, todos los años nuestras terapias intensiva estaban al rojo vivo. Hemos aumentado nuestra capacidad de terapia intensiva 160% y todavía tenemos perspectiva de agregar unas 200 camas más en los próximos 15 días. Eso nos da cierta tranquilidad, siempre y cuando no se disparen enormemente los casos", concluyó.

Fuente: NA

