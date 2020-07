Kicillof anunció un subsidio de $500 diarios para pacientes leves de Covid-19

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció el pasado miércoles que la provincia de Buenos Aires dará un subsidio diario de 500 pesos a los pacientes leves de coronavirus que se aíslen fuera de sus hogares de residencia.

"La Provincia le va a dar $500 por día de permanencia en algunos de estos albergues a aquel que tome la decisión de hacerlo. Si está 10 días, al cabo de esos 10 días va a recibir una compensación para fomentar y compensar la decisión que toma de acompañar una política sanitaria", enfatizó el mandatario provincial.

Al visitar el Centro de Aislamiento en el Parque Tecnópolis, el gobernador bonaerense resaltó: "El Gobierno de la provincia de Buenos Aires no va a escatimar recursos de inversión para que se contagie la menor cantidad de gente posible".

En ese marco, explicó que el programa contempla un fondo especial a través del cual le van a dar "un subsidio por desarraigo y solidaridad" a los pacientes leves de coronavirus, y amplió: "Lo que reconoce este fondo es que aquel que se aísla pierde algo, sacrifica algo, y entonces la provincia le da un subsidio para compensarlo".

"La gente muchas veces necesitaría irse de su casa, sanitariamente es aconsejable, pero sin embargo por un motivo u otro no lo hace. He firmado un programa que se llama Acompañar, que es un programa de albergue para la atención y recuperación de pacientes COVID leves", detalló Kicillof.

Al presentar el programa junto al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, el gobernador bonaerense resaltó: "Lo llamamos Acompañar porque es eso lo que estamos haciendo. No es aislar, no es extraer, no es confinar. Es acompañar con condiciones excelentes como las que tenemos acá a aquel que tal vez no puede hacer ese proceso de aislamiento en su casa".

En ese marco, aclaró que "quién no desea el subsidio o no lo necesita puede prescindir de él, pero la provincia pone a su disposición por cada día de estadía $500".

"Creemos que es un subsidio de compensación por ese desarraigo, esa pérdida, por estar fuera de su hogar, por haber dejado a seres queridos. La idea es complementar todas las medidas", manifestó.

Por último, el mandatario provincia afirmó que "estamos en un momento complejo de la pandemia", y recordó que "algunos pensaban que Argentina no iba a poder dar una respuesta a la altura del problema pero pasó lo contrario".

También participaron del encuentro el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán; el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; el secretario de Municipios de Nación, Avelino Zurro; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, entre otros.