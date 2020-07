"Sigo siendo el intendente de El Hoyo y no hubo intervención provincial"

El intendente de la localidad chubutense El Hoyo, Pol Huisman, aseguró este domingo que está en uso de sus funciones, "trabajando" en su despacho y remarcó que "habría un plan destituyente" en su contra que espera neutralizar a través de la Justicia y que "no se hizo efectiva la intervención provincial" que anunció el gobernador Mariano Arcioni.

"Sigo siendo el intendente de El Hoyo, trabajando en mi despacho con gente de mi gabinete. Una de todas las irregularidades que cometió la comisión investigadora que votó mi destitución fue no notificarme la decisión", dijo Huisman a Télam. "Por lo tanto yo sigo cumpliendo con mi mandato constitucional, estoy en este momento en mi despacho en la Municipalidad analizando como se sigue después de este quiebre, porque la realidad es que tenemos que seguir gestionando con este Concejo Deliberante", confió el Intendente.

Después de que un concejal y el Intendente fueran suspendidos por 40 días por el voto de cinco concejales bajo la acusación de "filtrar información" vinculada con una investigación sobre la entrega de permisos de circulación apócrifos durante la cuarentena de coronavirus, el gobernador Arcioni había anunciado el sábado su decisión de intervenir el municipio. "El gobernador me llamó y me comunicó su decisión, pero finalmente no se formalizó porque no fue necesario. Lo que sí presentamos fue una medida cautelar ante el Supremo Tribunal de Justicia, que esperamos se expida a más tardar mañana", detalló Huisman, referente de Nuevo Encuentro, uno de los partidos que conformó el Frente de Todos con el que en diciembre ganó la intendencia con el 53% de los votos.

Según dijo a Télam, con la sesión especial en la que cinco ediles votaron primero la suspensión del concejal oficialista Gustavo Flak y luego la de Huisman es que "habría un plan destituyente" en su contra. "Hubo un tema cuando detectamos certificados de circulación truchos emitidos en el área de Acción Social. Esto comenzó hace dos meses, se hizo una comisión investigadora y en un momento un ex empleado del área confesó que los había hecho", detalló el Intendente. "En ese momento Flak les dice que hay que hacer la denuncia penal pero los concejales se niegan, les explica que de no hacerlo se estaría incurriendo en un delito. Ante la negativa de los concejales me advierte lo que sucede y yo hago la denuncia penal", contó.

La comisión dice "que mi denuncia penal entorpece el trabajo de la comisión y ese es el argumento que usa para destituirme en una sesión plagada de irregularidades que ya denunciamos", remarcó. Un sector de la ciudadanía comenzó a juntar firmas para pedir la "revocatoria de mandatos", posibilidad que brinda la Constitución de la provincia, y el Ejecutivo municipal busca una "salida política" ante esta situación. Para que la revocatoria se lleve a cabo deben contar con el aval del 25% del padrón de la localidad.

Si se consigue ese número se les revoca el mandato a los concejales cuestionados, los que votaron la destitución de Huisman, y se vuelve a llamar a votación. "Estamos tratando de encontrar una manera de encauzar esto políticamente, teniendo en cuenta que vamos a tener que seguir gestionando por los siguientes tres años con este Concejo Deliberante y que fueron parte de los nuestros los que se prestaron a esta maniobra. Estamos llamando a la cordura", sentenció Huisman.

Añadió que se siente "muy acompañado; además de Arcioni se comunicó conmigo el ministro de Interior, Eduardo De Pedro; los tres senadores nacionales de la provincia y casi todos los diputados nacionales e intendentes de Chubut y de la región".

Además, el Supremo Tribunal de Justicia debe expedirse sobre la medida cautelar que presentó la Intendencia.

Fuente: Agencia Télam

Noticia relacionada: