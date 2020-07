Auxiliares docentes del Jardín Deodoro: "Necesitamos volver a trabajar"

El Jardín Maternal Deodoro es una experiencia educativa inédita en Córdoba, llevada adelante en conjunto por la Universidad Nacional de Córdoba y la Municipalidad. A través de un convenio -por cinco años- firmado en 2018, la UNC cedió el edificio de Artigas 150 en comodato de manera gratuita al Municipio para la gestión socioeducativa y vital del Jardín.

La institución educativa de nivel inicial está destinada a las hijas e hijos a cargo de estudiantes de grado y pregrado de la Casa de Trejo, además de los colegios secundarios Pre Universitarios (Colegio Nacional de Monserrat y Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano), y atiende las necesidades bebés desde los 3 meses de edad hasta los 3 años, tendiendo al desarrollo integral de su niñez. Busca contener y apoyar a grupos sensibles dentro de la población estudiantil universitaria, estimada en 120 mil estudiantes, de los cuales 15.300 tienen hijes.

En ese marco, y a solo un año y medio de abrir sus puertas, el Deodoro no fue ajeno a los recortes llevados adelante por el Municipio en plena pandemia, donde el Ejecutivo dio de baja 117 contratos de personas que realizaban tareas administrativas y auxiliares.

Karina Suárez es la directora del Dedoro. En diálogo con La Nueva Mañana destacó la labor de las auxiliares desafectadas: "No le renovaron el contrato a gente muy muy valiosa que trabaja en sectores muy sensibles en la sociedad. En nuestro caso son tres auxiliares que se desempeñaron con excelencia el año pasado cuando se inauguró el jardín, y que fueron aprendiendo junto al equipo esta manera de trabajar tan particular en Deodoro".

Marcela, una de las auxiliares desvinculadas, también habló con este medio. "En total de los 117 contratos, somos casi 20 auxiliares docentes que hemos sido despedidas. En Deodoro, somos tres las auxiliares que quedamos en la calle. Todas rendimos concursos y cada año somos evaluadas, tenemos entre 95 y 100 por ciento de aprobada la evaluación. Estamos a full al lado de las docentes, conteniendo a los niños, ayudándoles con la alimentación y en la higiene".

Y agrega: "Realizamos una tarea de contención hacia el niño en su crecimiento al lado de la docente que está al frente del aula. En el momento que está en adaptación y en los momentos de juego, por eso somos auxiliares docentes". Marcela era auxiliar en sala de dos y de tres hasta que su contrato fue dado de baja: "La forma con la que se maneja el Ejecutivo es bastante cruenta. Nos llegó la notificación por Ciudadano Digital, sin previo aviso, sin causa", dice a La Nueva Mañana mientras colabora en la entrega de los módulos alimentarios a las familias. "Nosotras no vamos a dejar a los niños sin sus módulos alimentarios y tampoco vamos a dejar a las maestras, que siguen trabajando permanentemente".



Otra de las auxiliares despedidas, cuenta a este medio su experiencia: "Yo soy auxiliar docente de un jardín maternal municipal y el día 29 de junio me llegó el telegrama de despido, dejándome en la calle, en plena pandemia. Y hay un DNU presidencial por el que no se puede dejar a la gente en la calle. Tengo antigüedad, tengo concursos rendidos, y a pesar de estar despedida estoy acá en la entrega de los módulos alimentarios porque entiendo que las familias no son culpables de nada. Y yo amo a mis niños, por eso a pesar de estar sin trabajo, he venido hoy para que no les falten sus módulos y sus cuadernillos, porque las auxiliares somos el nexo entre las docentes y las familias".

"Por eso,por favor, necesitamos volver a trabajar. Estamos desesperadas. Necesitamos que se recapacite. Somos seres humanos, no somos un número. Los niños no son un número. Los niños no son un gasto, son una inversión. No se puede comparar el presupuesto de educación con el de una cloaca, porque un niño no es una cloaca", dice G entre lágrimas.

Este martes a las 16 habrá una reunión entre el Suoem y el Ejecutivo municipal para rever la situación no solo de la baja de los contratos, sino también los recortes salariales a los trabajadores ante la disminución de la jornada laboral y la caducidad de las chapas de inspectores y cargos interinos.

