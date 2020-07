“A la mujer le está costando ganar lugares y la idea es allanar un poco ese camino”

Especial para La Nueva Mañana

El ámbito deportivo no está exento de casos de violencia y discriminación hacia la mujer, por tal motivo todas las mujeres involucradas en este sector tendrán un lugar de contención y capacitación gracias a la creación de la Oficina de la Mujer Deportista, dependiente de la Agencia Córdoba Deportes.

En la misma se trabajará para identificar y reconocer las distintas manifestaciones de la violencia en el deporte, y adoptar medidas para erradicarla, actuando contra las actitudes discriminatorias que posibilitan o promueven la misma.

En diálogo con La Nueva Mañana Georgina Bardach, vocal de la Agencia y exnadadora, explicó en qué consiste esta idea impulsada por ella misma.

-¿De qué se trata esta Oficina de la Mujer Deportista?

-Es el primer espacio que tiene la mujer, no solamente la deportista, sino todas las involucradas dentro del ámbito deportivo, de contención y tratamiento hacia violencia que puedan sufrir. Vamos a trabajar de la mano con ellas y el primer punto será de asesoramiento legal y acompañamiento psicológico. Además brindaremos capacitaciones para mujeres dirigentes para que cuando ocupen un lugar de toma de decisiones puedan desempeñarse con todas las herramientas o que incluso sirva para llegar a ese puesto.

-¿Van a trabajar sólo con mujeres?

-Creemos que es importante la capacitación dentro del ámbito deportivo, no sólo de las mujeres sino también a los hombres para que, cuando vean o sean parte, reconozcan esa clase de actitudes o gestos y que se puedan cambiar en un futuro.

-¿Apuntan únicamente a cuestiones de violencia dentro del deporte?

-La idea también es capacitar a las mujeres para cuando les toque ocupar lugares de toma de decisiones dentro de los clubes, asociaciones o federaciones y tengan todas las herramientas para que puedan desarrollarse bien. Además, contamos con un una parte de lo que es el censo, en el que podemos saber con exactitud qué lugares ocupan las mujeres en los clubes y federaciones, qué cantidad hay también. Vamos a tener un protocolo.

-¿En qué va a consistir ese protocolo?

-En estos días estamos viendo el diseño del protocolo de actuación en caso de violencia para que los clubes y federaciones se puedan adherir, obviamente que no es obligatorio, pero estaría bueno que se adhieran. Además, habrá campañas de visualización y reconocimiento de estas violencias.

-¿Por qué hay pocas mujeres en lugares de toma de decisiones en el deporte?

-Es un ambiente que, en un principio, fue puramente de hombres, incluso en los Juegos Olímpicos se veía esto. Es como que a la mujer le está costando ganar lugares y la idea es allanar un poco ese camino, brindarle las herramientas y capacitar para ir abriendo la cabeza en ese sentido.

-¿Es una cuestión generacional esto?

-No, hay de todo, hay chicos jóvenes que no lo ven y personas grandes que sí. Creo que se da ahora porque es un momento en el que se está cambiando el paradigma en toda la sociedad y que la mujer está luchando y hablando de las cosas que le pasan y me parece que eso es lo que se está modificando, pero siempre estuvo esta clase de actitudes.

-Con esta creación se dio un gran paso…

-Todo esto es posible gracias a la mirada del gobernador Juan Schiaretti el hecho de crear el Ministerio de la Mujer, darle importancia ministerial a estas políticas de género y, a partir de eso, se pueden hacer en otros ámbitos y replicar este tipo de cosas.

-En la actividad puramente deportiva, ¿dónde se ven estos casos de violencia y discriminación?

-Se ve desde el destrato que pueden tener algunos entrenadores con sus deportistas, en el trato desde la prensa también, desde los premios en la ligas o en los torneos. Hay en todos los aspectos y es muy variado, cada deporte tiene sus particularidades también.

-¿Se basaron en quejas de las deportistas o reclamos para decidir esto?

-En realidad nos basamos en la situación actual en todos lados, particularmente no recibíamos quejas en la Agencia porque no estaba este lugar y no se hablaba, pero sí viendo lo que estaba pasando en el deporte en general y reconociendo cosas en redes de deportistas, salió y surgió esta necesidad.

-El hecho que marcabas antes de las pocas mujeres en altos cargos dentro del deporte, ¿tiene que ver un poco con estas situaciones?

-Yo creo que tiene que ver con esto y también con que es muy difícil y las mujeres que tiene lugares importantes son muy pocas, no digo que no haya. Muchas veces se van cansando de luchar tanto porque esta lucha es mucho más ardua y cansadora y por ahí algunas van abandonando ya que tienen que luchar contra todo esto para tener las mismas condiciones que los hombres.

-¿Te tocó vivir una situación de esta clase como deportista?

-Yo la verdad es que vivía dentro de una cajita de cristal, por así decirlo, con mi entrenador nunca tuve un hecho de esta clase, la verdad es que era como mi segundo papá, mi familia me acompañó siempre y estaba bastante cuidada en ese aspecto. De todas formas, yo tenía la cabeza en otro lugar y la verdad es que en ese momento no se hablaba, no se reconocían como violencia esas cosas. Igualmente, esto no es por mí es por todas las chicas que están ahora.

-¿Va ser un trabajo sencillo?

-Va a ser un trabajo muy duro, pero es sumamente concienzudo y muy pensado para que no sea algo del momento, una actividad que se quede en el ahora sino que se trabaje para que sea una política de Estado.

-¿Hay que trabajar en las generaciones más chicas sobre todo?

-Hay que trabajarlo en todas las generaciones porque ahora son las más grandes las que están en los cargos de dirigentes, entrenadores, por eso hay que trabajar primero con los chicos para que no empiece desde esa edad con los casos, y con los más grandes para empezar a cambiar y darle lugar a un ambiente más amigable para la mujer y más seguro, para que las mujeres puedan desempeñarse. Una deportista tiene que estar con sus capacidades físicas, mentales y emocionales y cualquier situación de esas te saca de lugar, entonces hay que permitirle estar en plenitud en su ambiente y en el deporte que practiquen.

Deportistas sin actividad

Georgina Bardach tiene una amplia trayectoria como nadadora a nivel internacional. La cordobesa se refirió también a la situación que viven los deportistas que practican su disciplina, al igual que el resto de los atletas, como consecuencia de la falta acividad por la pandemia del coronavirus.

“Yo creo que es muy difícil para todos los deportistas, acá en Córdoba por suerte no solo se les permitió a los deportistas olímpicos clasificados volver a entrenar, sino que también se hizo un permiso más amplio para todos aquellos que estaban con proyección internacional. Eso posibilitó la vuelta a muchísimos más deportistas, pero va a ser un año muy complicado para todos, desde el primer día de cuarentena agradezco no estar todavía en actividad deportiva porque hubiese sido muy difícil poder sobrepasar algo así y más, previo a un Juego Olímpico porque era año olímpico. Los deportistas van a sentir este año complicado y me da mucho miedo pensar que se van a perder muchos chicos que se están iniciando en el deporte y por falta de actividad, le pueden perder el gusto o encontrar otros intereses”, analizó la ex nadadora.

A estas palabras, la cordobesa, ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, agregó: “Para los nadadores es mucho más difícil, no digo que para el resto de los depotista no, porque en la natación al estar en otro medio es doble la pérdida que se tiene”.

